Prezentă la spectacol, Adelina Pestrițu a avut ocazia să o întâlnească pe Jennifer Lopez după spectacol, într-un moment dedicat fanilor. Vedeta a profitat de ocazie pentru a imortaliza întâlnirea, pozând alături de celebra cântăreață americană.
Cum s-a pozat Adelina Pestrițu cu Jennifer Lopez
Deși momentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, imaginea a fost făcută publică abia recent de Adelina, care a dorit să împărtășească amintirea cu urmăritorii ei din online. „„Mi-am îndeplinit un vis”, a scris vedeta în dreptul pozei.
Postarea a adunat rapid reacții diverse: de la aprecieri entuziaste, la acuzații nefondate. Unii dintre utilizatorii platformelor sociale au pus sub semnul întrebării autenticitatea fotografiei, insinuând că ar fi fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale: „E fake poza… de ce te minți singură? De ce ai făcut poza asta în AI ca să pari lângă JLO?”, i-a comentat o urmăritoare.
Replica Adelinei nu a întârziat să apară, cu un ton ironic și amuzat: „Am o criză de râs… Da, cred că o să-l pun (n.r. ChatGPT) să vă răspundă la comentariile astea pline de inteligență.”
Cum a fost concertul lui Jennifer Lopez de la București
Concertul lui Jennifer Lopez din București a avut loc pe 27 iulie. Deși accesul s-a făcut începând cu ora 16.00, fanii au putut auzi primele acorduri abia după ora 20.00, când Nicole Cherry a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez. Puțin după ora 21.00, diva a urcat pe scenă însoțită de dansatorii ei! Show-ul a început!
„On the floor” a fost prima melodie cântată de Jennifer Lopez la concertul din Piața Constituției din București. Îmbrăcată într-un body strălucitor cu o capă aurie, pe care ulterior a aruncat-o, artista a arătat că e într-o formă de invidiat, a cântat și a dansat energic alături de întreaga echipă.
Imediat după prima reprezentație, ea s-a adresat publicului în engleză: „Sunt așa de fericită că împart acest moment cu voi! Mulțumesc”, a spus artista, aplaudată de fani. O altă piesa cântată de artistă, la care publicul a reacționat furtunos a fost „Ain’t your mama”.
Noua schimbare de ținută a venit și cu una dintre cele mai așteptate melodii, „Jenny from the Block”. Îmbrăcată într-un body negru, din piele, ea s-a aplecat către fanii care îi intonau piesa lansată în anul 2002. În repetate rânduri a interacționat cu publicul: „Vă distrați?”.
Un alt moment de neuitat a fost omagiul la adresa Violetei Parra și a Mercedesei Sosa cu „Gracias a la vida”. Melodia a fost însoțită de lumini calde și acompaniament live d
