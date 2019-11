De Livia Lixandru,

Vedeta a povestit cum a fost să păşească pe covorul roşu de la Hollywood, unde a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019.

„Am atins-o pe Kim Kardashian, am stat de vorbă puţin cu ea – cât am putut, două-trei fraze, două-trei priviri.

E super frumoasă şi am fost onorată că mi-a dat voie să mă apropii de ea, pentru că erau foarte mulţi bodyguarzi în jurul ei şi al tuturor celor din familie de care a fost însoţită şi a dat o regulă foarte strictă: „Nu fac poze cu nimeni la eveniment”.

Eu am fost onorată să-mi accepte prezenţa în preajma ei şi iată că am făcut acel selfie de care sunt mândră”, a spus ea în platoul OK! TV, citat de Click.

Citeşte şi:

Iohannis și Dăncilă, confruntare de la distanță. Cum au răspuns cei doi candidați la întrebări comune

Ce apărări mai găsesc judecătorii pentru violatori: vânătăile nu erau de la constrângerea fizică, ci de la faptul că actul sexual s-a petrecut în mașină!

Procurorul pe care Iohannis l-a făcut general în doar cinci ani. A avut o ascensiune uluitoare, deși secţia sa a finalizat un singur rechizitoriu într-un an

GSP.RO Dezvăluire colosală! Cum l-a salvat pe Laurențiu Reghecampf de la moarte

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2019. Gemenii își risipesc toate îndoielile