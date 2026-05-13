Anca Grădinaru, noul reporter Libertatea, a comentat Summitul B9 la TVR

Anca Grădinaru s-a alăturat echipei de reporteri de la Libertatea în mai 2026 și s-a numărat printre jurnaliștii prezenți la Summitul B9 organizat la București. În cursul zilei de 13 mai 2026, Anca a fost invitată la TVR, unde a comentat desfășurarea evenimentelor de la București.

„România nu a făcut încă ce și-a asumat încă de când a semnat tratatul de aderare din 2004, care spune că trebuie să faci tot ce-ți stă în putință până te ajută NATO și intră în vigoare articolul 5.

România are Legea Apărării Naționale neactualizată de ani întregi, prima varianta datează din 1994. Acum, proiectul noii Legi a Apărării Naționale e la Senat de la începutul anului acesta, așteaptă adoptarea. De Camera Deputaților a trecut tacit în decembrie, fără dezbateri”, a spus jurnalista Libertatea, Anca Grădinaru.

Anca Grădinaru a explicat cum a păcălit România Ucraina de trei ori

În timpul emisiunii de la TVR, jurnalista Libertatea a atras atenția asupra faptului că România a păcălit Ucraina de trei ori și a explicat, pe rând, fiecare situație.

„Am păcălit ucrainenii de cel puțin 3 ori: în 2023 ne-am asumat în scris la UE că o să începem fabricarea de proiectile de calibru NATO 155, «bombițele» care se folosesc la obuziere și sunt cele mai folosite în Ucraina. Nu am făcut nici măcar linia de producție.

A doua oară a fost când am zis că vom produce împreună cu companii americane rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

A treia oară prin SAFE când am promis că vom face drone cu parteneri din Ucraina pentru programul SAFE, iar Ministerul Apărării a publicat lista cu companiile și nici una nu este pe listă, sunt doar în fază de discuții. Surse de la Cotroceni au spus că acest contract va fi împins spre semnare pe finalul anului”, a mai declarat ea, la TVR.

România și Ucraina nu au semnat încă un acord privind construirea de drone

Până acum, România și Ucraina nu au încheiat niciun acord privind producția de drone. Surse apropiate negocierilor susțin că semnarea unui eventual contract pentru proiectul comun româno-ucrainean ar putea fi amânată pentru a doua parte a acestui an.

În ultimele luni, Ucraina a semnat mai multe parteneriate pentru fabricarea de drone în state membre NATO, inclusiv în Germania. Luni, 11 mai, președintele ucrainean a transmis pe platforma X că aproximativ 20 de țări și-au arătat interesul pentru acorduri privind livrarea de drone, iar patru astfel de înțelegeri au fost deja parafate.

„Am ajuns deja la acorduri politice cu unele țări – vor urma contracte cu producătorii, iar expertiza noastră militară dă deja roade. În curând vom semna acorduri politice cu alte câteva țări”, a explicat Zelenski.

Ulterior, liderul de la Kiev a explicat că Ucraina va semna un astfel de acord cu Canada.

„Aceasta reprezintă o extindere foarte semnificativă a cooperării noastre în domeniul securității. Atât pe plan american, cât și în Europa, facem tot posibilul să putem produce suficiente rachete antibalistice aici, în Ucraina, sau împreună cu partenerii”.

