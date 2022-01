Din 2018, ținutele vedetelor erau comentate la rubrica „Marțea Neagră cu Iulia Albu” din emisiunea lui Cătălin Măruță. Criticul de modă a anunțat în iunie că se retrage, dar e mândră de anii petrecuți în familia Pro TV. „A venit momentul sa deschidem împreuna un nou capitol. Mulțumesc ProTv si întregii echipe La Măruță pentru 4 ani frumoși.

Sunt mândra că Martea Neagră cu Iulia Albu, proiect lansat pe www.iuliaalbu.com încă din 2016 si-a făcut debutul pe tv începand cu 2018 și nu oriunde, ci la ProTv. Va mulțumesc vouă, celor ce ma urmăriți, si datorită cărora toate aceste lucruri au fost posibile. Ce urmează? ? Vă pupa cu drag si drac, a voastră, Domnița de Alba”, a transmis ea pe rețelele de socializare.

La jumătate de an de la demisia ei de la Pro TV, Iulia Albu dezvăluie cine a fost cel care a sfătuit-o să plece din respectivul trust. Mike, logodnicul ei, i-a spus că trebuie să renunțe la colaborarea cu Pro TV, la fel s-a întâmplat și în urmă cu mai mulți ani, când lucra la Kanal D.

„Îl ascult atunci când este vorba de multe ori despre discursul meu. El a fost prima persoană care a spus: „Trebuie să pleci din Pro”. El a fost şi prima persoană care mi-a spus: „Trebuie să pleci din Kanal D“. De multe ori îmi ia ceva timp până să accept ceea ce îmi spune el, însă aproape întotdeauna are dreptate”, a declarat vedeta pentru OK! Magazine.

În prezent, Iulia Albu are emisiune la Antena Stars, dar apare și la Antena 1. „Eu am proiecte atât pe Antena Stars, cât şi pe Antena 1. Din punct de vedere profesional consider că am făcut cea mai bună alegere. Pe Antena Stars am cele două emisiuni, I.A: cu stil şi Poliţia modei, iar pe Antena 1 am fost jurat la Splash! Vedete la apă şi urmează alte proiecte, pe care nu le pot discuta deocamdată”, a mai dezvăluit vedeta.

Cine e logodnicul Iuliei Albu

Iulia Albu e cunoscută publicului larg, însă logodnicul ei nu face parte din showbiz. Mike a locuit o lungă perioadă de timp în Marea Britanie, în Londra, acolo unde a și studiat. Era pasionat de vioară, dar din cauza unei probleme de sănătate a renunțat.

Pentru OK! Magazine, criticul de modă a explicat cu ce se ocupă logodnicul ei. „A studiat vioara la Londra. A plecat la vârsta de 13 ani cu bursă. Dar ulterior, din cauza unei probleme la un umăr, a trebuit să renunţe la această pasiune şi a lucrat foarte mult în publicitate şi marketing”, a spus Iulia Albu, care a mai adăugat că bărbatul a renunțat la viața lui din Londra pentru ea. Vedeta nu putea pleca definitiv din țară, spune că nu ar fi primit acceptul lui Mihai Albu pentru a o scoate din România pe Mikaela, fiica lor. Așadar, Mike, de dragul Iuliei Albu, a revenit acasă.

„Da, el n-a dorit niciodată să se întoarcă în România până în momentul în care ne-am cunoscut. Apoi, relaţia avansând, nici nu ar fi fost decât două posibilităţi: să mă mut eu acolo sau să vină el aici. Eu nu aveam cum să plec din cauza faptului că fostul meu soţ nu mi-ar fi dat niciodată acceptul ca eu să plec cu Mikaela din ţară. În plus, aveam o carieră înfloritoare aici şi eram încă studentă la a doua facultate, trebuia să-mi termin studiile. Drept pentru care s-a mutat el aici. Nu exista altă posibilitate pentru ca relaţia noastră să continue. Nu i-am dat un ultimatum, dar lucrurile erau evidente”, a adăugat ea.

