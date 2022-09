Timp de opt ani de zile, Justin Bieber s-a iubit cu Selena Gomez. În ochii multor fani ei au format cuplul perfect. La începutul anului 2018, ei au anunțat separarea. În același an, Justin Biber a început o relație cu Hailey Bieber, care i-a devenit soție.

„Când el (n.r. Justin Bieber) și cu mine am început să plănuim să ieșim sau orice de genul acesta, el nu a fost niciodată într-o relație. Nu aș face-o niciodată, nu îmi stă în caracter să mă bag în relația altcuiva. Am fost crescută mai bine de atât. Nu sunt intreresată să fac asta și nu am fost niciodată.”, a spus Hailey spulberând orice speculații.

Ea și Justin Bieber s-au întâlnit prima dată în 2014, ulterior s-au reîntâlnit în 2018. De atunci sunt de nedespărțit. „Nu am fost niciodată cu el când a fost într-o relație cu cineva”, a adăugat Hailey, conform a1.ro. „Înțeleg cum arată din exterior toată această situație, ca noi să ieșim împreună și să ne logodim imediat după ce el s-a întâlnit cu fosta. Dar, știu sigur că pentru ei, să închidă acea ușă, a fost lucrul potrivit”.

Hailey Bieber a ținut să puncteze că Justin nu era într-o relație cu Selena când ei au început să iasă împreună. E pentru prima dată când ea vorbește despre acest subiect. „Nu erau într-o relație în acel moment, dar desigur există o istorie foarte lungă acolo și nu este relația mea. Nu are nimic de-a face cu mine. Așa că respect asta foarte mult și știu că a închis un capitol și cred că a fost cel mai bun lucru care i s-ar fi putut întâmpla: să meargă mai departe, să se logodească și să se căsătorească, să-și continue viața în acest fel.”, a spus Hailey Bieber. „Și îmi este greu să vorbesc despre asta pentru că nu vreau să vorbesc în numele lor.”, a adăugat aceasta.

„Din nou, pentru că a fost relația lor și sincer respect asta foarte profund, dar știu ce a fost acolo atunci când ne-am reluat relația și știu ce a trebuit să se întâmple pentru a ne împăca într-un mod sănătos”, a încheiat ea.

Hailey și Justin Bieber sunt căsătoriți din 2018.

Foto: Hepta, EPA

