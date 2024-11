La patru ani de la divorțul de medicul Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu și-a refăcut viața. Deși Anca Țurcașiu preferă să păstreze detalii despre noul ei iubit într-un cerc restrâns, recent a oferit câteva declarații despre relația lor. Cei doi se cunosc de mai bine de 20 de ani, iar până nu demult erau doar prieteni, fiecare având în spate un divorț. Acum însă s-au redescoperit și se bucură de o poveste de dragoste intensă și frumoasă.

Totodată, ei s-au bucurat de curând și de o vacanță împreună în Abu Dhabi. Cuplul a vizitat impresionanta Moschee a Șeicului Zayed și a participat la un safari prin deșert la apus. Anca Țurcașiu a dorit să exploreze și Muzeul Luvru din Abu Dhabi, o experiență unică. Programul a inclus plimbări lungi, relaxare la plajă și înot.

Vacanță în Abu Dhabi

La final, ea a făcut și rezumatul zilelor de vacanță alături de iubit. „Am mai încheiat un capitol de poveste din viețile noastre. Abu Dhabi. O vacanță scurtă, dar binevenită, în căldură și dragoste. Viața e atât de scurtă… merită s-o trăim cât mai intens… mai ales când ajungi la o vârstă la care realizezi ce înseamnă trecerea noastră pe aici… Seară frumoasă, dragilor!”, a scris ea pe rețelele de socializare, unde a arătat poze din vacanță, dar a și dezvăluit cu ce cuplu s-a întâlnit în Abu Dhabi.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Mulți români cred că președintele se ocupă de Economie și Sănătate

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Anca Țurcașiu și iubitul s-au văzut în Abu Dhabi cu cuplul de cântăreți Valentin Sanfira și Codruța Filip. „Azi a fost… despre ea… Codruța! La mulți ani! Ne-am întâlnit întâmplător și am petrecut împreună ziua aceasta minunată în Abu Dhabi. Ziua ei: 11 11. Fără să ne vorbim…. Cineva acolo sus ne iubește! Să-ți fie viața o bucurie, mereu, draga mea!”, i-a transmis pe Facebook Anca Țurcașiu Codruței, care e născută pe 11 noiembrie.

Cele două au și pozat împreună, iar fanii au fost fericiți să le vadă. „La mulți ani om, frumos și blând, ești o persoană care mereu emană în jurul ei și live, și online numai bunătate, bucurie, liniște si iubire”, i-a scris un fan vedetei.

Anca Țurcașiu, fericită alături de iubit

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…”, a declarat Anca Țurcașiu într-un interviu pentru VIVA.

Recomandări Minodora Ilie, fostul ginere al lui Mugur Isărescu și generali din armată și servicii, implicați în procesul dintre statul român și foștii angajați Petrom. Miza: 3 miliarde de euro

Actrița a mărturisit că nu a mai fost niciodată atât de fericită, partenerul său având un impact profund asupra vieții ei. Anca Țurcașiu a lăudat comportamentul bărbatului, subliniind că acesta este cu adevărat de nota 10. Vedeta se simte îndrăgostită până peste cap și este încântată de această nouă etapă din viața ei. Cu toate că preferă să rămână discretă cu privire la detalii, Anca Țurcașiu pare să fi găsit fericirea pe care o căuta, iar fanii ei sunt curioși să afle mai multe despre bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze.

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai declarat Anca Țurcașiu pentru sursa mai sus-menționată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News