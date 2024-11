În iunie 2024, Marina Almășan s-a despărțit de Georgică Cornu după 12 ani de relație. Separarea lor nu a fost una de comun acord, omul de afaceri a ieșit public și a făcut nenumărate declarații și acuze la adresa prezentatoarei.

Mai mult decât atât, Marina Almășan a susținut că omul de afaceri a mers în repetate rânduri la adresa ei, a sunat-o insistent de pe mai multe numere de telefon, altfel că a cerut ordin de protecție. Timp de 8 luni i-a fost interzis acestuia să se apropie de vedetă și să vorbească cu ea.

Acum, în cadrul emisiunii „Un show păcătos” de la Antena Stars, s-a aflat că Georgică Cornu a încălcat ordinul emis de oamenii legii. Afaceristul a făcut mai multe declarații despre e-mailurile pe care le-a trimis fostei iubite, Marina Almășan, cu toate că avea ordinul de protecție în desfășurare.

„Ce conțineau? Nu conțineau nimic. Îi spuneam că sunt supărat. În perioada aia mi-a murit fratele. Eram supărat, disperat, i-am spus că o iubesc. Nu m-am gândit la asta (n.r. – că încalc termenul), o iubesc.

Eu m-am uitat la Marina Almășan ca la o icoană, am iubit-o. Marina nu mai este la fel ca atunci când am cunoscut-o. Nu cred că mai este posibil așa ceva (n.r. – să se mai împace). Niciodată nu e bine să spui niciodată, nu aș mai accepta acum”, a spus Georgică Cornu.

Reacția Marinei Almășan

După declarațiile omului de afaceri, Marina Almășan și-a spus propria versiune. „Sunt siderată de ceea ce aud. Nu este deloc îndrăgostit, este o persoană care are probleme și din primitivismul din conversație cred că îți poți da seama de dedesubturile pentru care am ales să iau această decizie. Noi am trăit la depărtare, ne vedeam 2-3 zile pe lună.

Eu aveam o relație bună cu copiii lui, nu i-am interzis niciodată să nu vorbească cu ei. I-am spus că în timpul în care este cu mine să nu stea doar cu copiii lui în telefon, dar nu i-am interzis. M-a amenințat de-a lungul timpului.

Și de șapte ani îmi spunea că o să dea totul la presă și că va trebui să-i dau totul înapoi. Faptul că el se laudă că a avut firme și 5.000 de angajați este o diferență colosală de comportamentul pe care îl are. El s-a dus la toate emisiunile să vorbească că ne-am despărțit, eu prefer să nu fac asta. Intru foarte rar să vorbesc”, a spus și Marina Almășan.

