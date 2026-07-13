BMW-ul înmatriculat în România i-a dat de gol pe traficanți într-o singură noapte

Totul a început în februarie 2024, când poliția din Anvers a observat un BMW cu număr de înmatriculare românesc în fața unor apartamente din străzile Geuzenstraat și Lambermontstraat.

Mașina a fost văzută transportând cutii și deplasându-se frecvent în afara țării. În urma unui control, polițiștii au descoperit în portbagaj un cuptor cu microunde ce conținea 2,2 kilograme de cocaină. Cei doi bărbați aflați în mașină au fost arestați pe loc și ulterior condamnați.

Polițiștii au descoperit o rețea care a vândut tone de droguri

Investigațiile au continuat, folosind observații, analizarea conținutului pungilor de gunoi și datele camerelor ANPR. Poliția a identificat noi locații unde gruparea ar fi procesat și depozitat droguri: apartamente din Boterlaarbaan, Museumstraat, Brasschaat, Linter și un garaj din Kronenburgstraat.

Ancheta a scos la iveală transporturi de cutii, substanțe chimice precum acetonă și amoniac, dar și un cric folosit, probabil, pentru presarea blocurilor de cocaină.

La data de 5 septembrie 2024, poliția a organizat raiduri simultane la toate adresele vizate. La locuința lui A. S. din Lambermontstraat, ar fi fost găsite 10,6 kilograme de cocaină, o presă pentru droguri și o evidență contabilă a operațiunilor rețelei.

Pachetele cu droguri și alte substanțe pe care polițiștii olandezi le-au capturat de la banda de traficanți albanezi. Sursa foto: Politie Antwerpen / PZC.nl

În Linter, anchetatorii ar fi descoperit cuptoare cu microunde folosite pentru procesarea drogurilor, precum și substanțe chimice. În apartamentul din Museumstraat ar fi fost confiscate 22 de kilograme de cannabis și un aparat de vidare, iar în Verlatstraat ar fi fost găsite alte documente contabile ale rețelei.

Membrii rețelei ar fi făcut 147 de milioane de euro din trafic de droguri

Procuratura a analizat registrele contabile confiscate și a concluzionat că, între 2020 și 2024, gruparea care s-ar fi ocupat de trafic de droguri ar fi vândut 6.966 kilograme de cocaină și 191 de kilograme de cannabis, mai relatează sportalul olandez de știri citat anterior.

Prețurile de vânzare au fost estimate la 21.000 de euro pe kilogram pentru cocaină și 4.000 de euro pe kilogram pentru cannabis, ceea ce a generat venituri totale de 147 de milioane de euro, potrivit sursei citate mai sus. Acest profit uriaș ar putea fi confiscat, conform cererii procurorilor.

Toți cei opt suspecți au încercat să-și demonstreze nevinovăția

Opt suspecți au fost trimiși în judecată, iar procurorul a cerut pedepse între 40 de luni și 6 ani de închisoare.

Unii dintre aceștia se află în arest preventiv încă din septembrie 2024. Avocatul a cerut achitarea clientului său, A. D., care a fost acuzat că a plătit chiria apartamentelor folosite de grupare.

„Nu există nicio dovadă că a vândut măcar un gram de cocaină sau cannabis”, a declarat avocatul.

Un alt suspect, K. K., susține că a închiriat un apartament în Museumstraat doar în timpul unei vacanțe la Antwerpen.

„El avea un restaurant în Spania și câștiga suficient pentru a-și întreține familia”, a explicat apărătorul său.

A. S., unul dintre principalii suspecți, a fost văzut de poliție în repetate rânduri la locațiile utilizate de rețea. Deși acesta și-a recunoscut implicarea în traficul cu cocaină, a negat orice legătură cu vânzarea de cannabis.

„Eram un simplu muncitor pentru rețeaua de droguri și primeam 2.000 de euro pe lună”, a declarat el. A. S. susține că nu a beneficiat de milioanele câștigate de rețea. Mai mult, nu a avut bani să plătească o cauțiune de 15.000 de euro și se află în arest preventiv de un an și zece luni.

Potrivit portalului olandez de știri, cei opt suspecția așteaptă sentința în cursul de astăzi și ar urma să afle dacă instanța îi va condamna sau nu la închisoare.

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