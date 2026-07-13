În paralel, procurorul Laurențiu Crețu (personaj interpretat de Tudor Chirilă), aflat într-o luptă continuă cu grupările mafiote, va descoperi că pericolul pe care încearcă să-l combată a ajuns mai aproape de familia sa decât și-ar fi imaginat.

Doru Alexe este un curier liniștit, care evită conflictul de orice fel și face tot ce ține de el pentru a asigura un trai decent familiei sale, formată din soția sa, Emilia (interpretată de Adriana Irimescu) și fiul lor, Bogdan.

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Însă, ceea ce Doru nu știe, este că Bogdan (personaj interpretat de Alexandru Burcă), este prins în lumea traficului de droguri și a afacerilor ilegale. Viața lui Doru se va schimba în momentul în care interlopul pentru care lucrează băiatul va veni peste ei acasă și îi va amenința, determinat să-și recupereze datoria: „De ce să nu știe și părinții tăi? Poate te ajută. Copilu are datoria la mine. Mare. 15 mii euro”.

Laurențiu Crețu este un procuror hotărât să destructureze grupările mafiote, iar lupta pe care o duce zi de zi îl ține adesea departe de familie. Asta nu înseamnă însă că nu încearcă să fie cât mai prezent în viața fiicei sale adolescente, Maria (interpretată de Ioana Brumar). „Știi cum e, copii mici, probleme mici… Copii mari, probleme…”, va puncta el. Dar, realitatea îi va arăta că amenințarea pe care încearcă să o combată a ajuns foarte aproape de propria familie.

Va reuși Doru Alexe să strângă suma datorată de fiul său? Până unde va fi dispus să meargă pentru a-l salva și ce consecințe vor avea alegerile sale? Ce va descoperi Laurențiu despre fiica lui? Răspunsurile vin în TRAFIC, în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO.

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