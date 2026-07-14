Ecranul self-service TapBox este primul astfel de dispozitiv instalat de platforma de ride-hailing într-un centru comercial din România.

Terminalul, amplasat la intrarea Galaxy, permite utilizatorilor să rezerve o cursă în doar câteva secunde.

Procesul este simplu: pasagerii introduc destinația, selectează categoria de transport – Standard, Comfort sau XL – își completează numărul de telefon și achită cu cardul.

După finalizarea comenzii, TapBox emite un bon, iar detaliile cursei, inclusiv informațiile despre șofer și mașină, sunt transmise prin SMS.

„Prin introducerea ecranului self-service vrem să arătăm că mobilitatea ar trebui să fie accesibilă pentru toată lumea, indiferent dacă un pasager are un smartphone, date mobile sau chiar aplicația instalată. AFI Cotroceni este unul dintre cele mai vizitate locuri din oraș, așa că, după cumpărături, ne bucurăm să le oferim vizitatorilor săi o modalitate simplă și modernă de a ajunge acasă sau la următoarea destinație”, a declarat Vasile Juncanariu, General Manager Bolt Rides România.

Soluția este dedicată și celor care nu folosesc aplicații mobile sau nu au acces la internet mobil în momentul rezervării unei curse.

De asemenea, poate fi utilă turiștilor străini care tranzitează capitala României.

Bolt, prezentă în peste 50 de țări și 850 de orașe, oferă servicii de ride-hailing, închiriere de mașini, trotinete și biciclete electrice, continuând să se extindă cu soluții inovatoare pentru mobilitate.

Compania are peste 200 de milioane de utilizatori în Europa și Africa, iar peste 4,5 milioane de șoferi utilizează aplicația Bolt la nivel mondial.