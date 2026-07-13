Din noul salariu minim brut, statul român oprește instantaneu o parte semnificativă prin taxe, contribuții sociale și impozite. Concret, dintr-o valoare brută de 4.325 de lei, un angajat român ajunge să primească în mână un salariu net de doar 2.700 de lei. Diferența de peste 1.600 de lei merge direct în bugetul public, transformând statul în principalul beneficiar al muncii zilnice.

Unde se duc, de fapt, banii tăi

Mecanismul prin care salariul brut se subțiază considerabil este bine pus la punct și vizează mai multe paliere de taxare. Din suma totală brută se scade mai întâi contribuția pentru pensie (CAS), care reprezintă 25% din venit. Imediat după, se aplică contribuția pentru sănătate (CASS), în valoare de 10%.

Peste aceste rețineri se adaugă impozitul pe venit, calculat cu o cotă de încă 10%. Chiar și în condițiile în care se aplică deducerile fiscale legale, menite să vină în sprijinul persoanelor cu venituri mici, statul reține o felie consistentă, de aproape 40% din totalul sumei pe care un angajat o produce prin efortul său.

Cât valorează o oră de muncă în realitate

O perspectivă mult mai clară asupra puterii de cumpărare este oferită de calculul tarifului orar. Dacă împărțim noul salariu minim brut la numărul mediu de ore dintr-o lună de muncă, tariful oficial stabilit de legislație este de 26 de lei pe oră. Acesta reprezintă, însă, doar prețul pe hârtie.

În realitate, după ce se trage linia taxelor menționate anterior, un angajat plătit cu minimul pe economie rămâne în mână cu suma netă de doar 16 lei pentru fiecare oră petrecută la serviciu.

Scăderea valorii reale a banilor devine evidentă atunci când mergem la cumpărături. Din cauza inflației constante și a scumpirilor succesive din magazine, cei 16 lei obținuți după o oră întreagă de activitate la foc continuu au o putere de cumpărare extrem de limitată. Practic, în prezent, valoarea unei ore de muncă abia mai acoperă costul unui pachet de unt sau prețul a două pâini de o calitate mai bună, lăsând prea puțin spațiu pentru alte cheltuieli zilnice esențiale.

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