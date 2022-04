În decembrie 2019, Adina Alberts posta pe una dintre rețelele de socializare o fotografie cu sora sa și vorbea despre alegerea Danielei de a se retrage la mănăstire. Decizia de a se călugări a fost cu greu acceptată de familie, care nu a înțeles la momentul respectiv hotărârea acesteia.

„Ea este sora mea, Daniela.

Am crescut împreună. Am traversat perioada adolescenței împreună, în general ne-am împăcat bine și ne-am susținut în toate. Recunosc că este mai inteligentă decât mine, a intrat a treia la Fizică, și, după ce a terminat institutul de la Măgurele, a intrat a treia la Cibernetică-ASE- București!

Apoi timpul s-a oprit în loc pentru ea! Dar și pentru noi, ca familie!

Greu ne-am regăsit, greu am înțeles alegerea făcută de ea! De fapt, sincer, nu am înțeles-o niciodată, doar că am învățat să o respectăm și să ne bucurăm de liniștea ei sufletească! Și indiferent de orice, este fiica, sora, cumnata și mătușica noastră dragă -mătușica Danana!”, scria Adina Alberts pe Facebook, acum 3 ani.

„Este departe ca mod de viață și ca scop”

Recent, partenera lui Viorel Cataramă a vorbit într-un interviu despre sora sa. Alegerea Danielei a fost de neînțeles pentru familie, însă acum s-au obișnuit cu această idee. Sora Adinei Alberts este măicuță de 26 de ani și este foarte împăcată cu hotărârea pe care a luat-o.

„Cu sora mea mă văd de cel puțin câteva ori pe an. Daniela, sora mea este măicuță. Ne este mereu aproape în gânduri și simțiri, deși este departe ca mod de viață și ca scop! Ea a fost, este și va fi mereu parte din tot ceea ce sunt eu azi.

Ne-a durut, ca familie, alegerea ei, am acceptat-o greu, dar am respectat-o! Și pe măsură ce anii au trecut, am învățat să trăim cu ea.

Este absolventă de fizică la Măgurele și a terminat și doi ani de cibernetică la ASE. Și este măicuță de 26 de ani!”, povestește Adina pentru OK! magazine.

