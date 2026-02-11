Activă în mediul online, Adina Alberts obișnuiește să împărtășească cu publicul atât momente profesionale, cât și frânturi din viața personală. De această dată, ea a publicat o imagine realizată în sufrageria locuinței sale, într-un cadru intim și primitor, punând accent pe ideea de pauză, bucurie și reconectare cu sine.

Adina Alberts, elegantă în sufrageria casei sale

În fotografia postată, Adina Alberts apare în sufrageria casei sale și a lui Viorel Cataramă, într-un decor elegant, cu accente moderne și o atmosferă caldă. Poartă o rochie neagră decoltată, care îi evidențiază silueta, și sandale cu toc, completând o ținută feminină și atent aleasă. Ținuta este pusă în valoare de postura relaxată și de expresia senină, sugerând un moment de respiro într-un cadru confortabil.

Alături de imagine, Adina Alberts a publicat și un mesaj cu tentă motivațională, despre importanța timpului dedicat propriei persoane: „Ador să fac o pauză. Să îmbrac acea rochie care e fericită că mă cuprinde. Care îmi amintește că sunt mai mult decât agenda mea.

Să invităm câțiva prieteni dragi. Să râdem domol. Să ciocnim un pahar. Pentru că între responsabilități, proiecte și ambiții există un adevăr de care trebuie să fim conștienți mereu: Să nu uităm să trăim pentru noi! Mottoul meu: Reușesc. Construiesc. Ofer. Și, din când în când, mă aleg. ✨”

În urmă cu ceva vreme au apărut fotografii cu casa în care locuiesc Adina Alberts și Viorel Cataramă. Vila arată ca un muzeu, la fel și grădina, unde au o fântână arteziană cu statui.

Sfaturile Adinei Alberts pentru o relație de cuplu armonioasă

Căsătoriți din anul 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din spațiul public românesc. De-a lungul timpului, ea nu a ezitat să vorbească despre relația lor, punând accent pe respect, echilibru și evoluție personală.

Recent, Adina Alberts a ales să împărtășească cu urmăritorii săi de pe Facebook câteva sfaturi despre ce înseamnă, în opinia ei, o relație de cuplu armonioasă, subliniind că micile alegeri zilnice pot face diferența pe termen lung.

În postarea sa, Adina Alberts a enumerat cinci principii pe care le consideră esențiale într-o relație stabilă și echilibrată: „5 sfaturi pentru o relație de cuplu armonioasă:

1️⃣ Aveți dreptate amândoi… Dar pe rând. Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea. Alege înțelept.😉

2️⃣ Spune «mulțumesc» și pentru lucrurile mici. Mai ales pentru cele pe care «le făcea oricum». Nimic nu e chiar «oricum».🎯

3️⃣ Faceți echipă, nu concurs între voi. Nu e «eu contra ta». E «noi contra problemei»… Chiar și când problema e telecomanda dispărută.🏅

4️⃣ Nu încerca să-ți schimbi partenerul. Nici la propriu și nici la figurat. O relație nu e un proiect DIY (Do It Yourself). Fii acolo pentru partener. Iubește-l mereu. Cu sau fără update-uri. 😄

5️⃣ Fii tu versiunea ta cea mai bună. Evoluează și strălucește fără să ții discursuri motivaționale la micul dejun. Crește pentru tine. Când partenerul vede cât de bine îți stă în varianta «upgrade», se va strădui și el să țină pasul. Evoluția e contagioasă. Nimeni nu vrea să rămână la versiunea 5.1 când partenerul e deja la 12.7.”

