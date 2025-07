Zilele trecute, după mai multe zvonuri. Andreea Marin a confirmat despărțirea de Adrian Brîncoveanu. „Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta, prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat, pentru CANCAN.RO, vedeta.

Ulterior, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Andreea Marin a recunoscut că e o femeie liberă. „Am citit o declarație a ta că sunteți singură, doamna Marin”, a zis prezentatorul. „Liberă. Tu nu ești liber, nu știu de ce întrebi. Spune-i unui prieten că are de muncit. Da, am confirmat acest lucru. Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut să vorbesc despre asta. Nu vreau să vorbesc despre asta, nu este plăcut pentru nimeni”, a zis ea.

Adrian Brîncoveanu, discret privind despărțirea

Ulterior, vedeta a menționat că prezentatorul a știut de despărțirea de Adrian Brîncoveanu, dar a păstrat discreția. „Mulțumesc pentru discreție că te-ai prins mai devreme și nu ai spus”. În tot acest timp, Adrian Brîncoveanu a păstrat tăcerea și s-a relaxat pe Muntele Athos, acolo unde a petrecut câteva zile.

Întors în România, reporterii publicației Spynews l-au sunat pentru a obține primele declarații despre despărțire. El a ales discreția. „Respect profesia dumneavoastră și apreciez interesul acordat, însă, personal, nu am absolut nimic de declarat pe marginea acestui subiect”.

Unde a plecat Adrian Brîncoveanu după despărțirea de Andreea Marin

Povestea de dragoste dintre Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu a început în urmă cu opt ani, iar până acum, aceștia au avut una dintre cele mai discrete relații. În timp ce vedeta a confirmat despărțirea, Adrian s-a retras pe Muntele Athos.

„Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim”, a fost mesajul lui Adrian Brîncoveanu transmis pe Instagram, unde a și specificat destinația în care se află zilele acestea, Muntele Athos.

Andreea Marin nu a fost căsătorită cu Adrian Brîncoveanu

Andreea Marin şi Adrian Brîncoveanu au format unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. De-a lungul anilor, prezentatoarea TV a fost discretă cu viața personală. În urmă cu mai bine de un an, Andreea Marin declara că se potriveşte de minune cu partenerul său, o concluzie a tuturor celor şapte ani de stat împreună. Prezentatoarea TV a mărturisit că atât ea, cât şi Adrian sunt două persoane extrem de implicate în profesiile lor.

„Nu-ți închipui că el e mai calm. E un om energic, pus pe treabă, ne potrivim foarte bine și în punctul acesta și cred că de aceea suntem și după 7 ani și ceva împreună și construim în continuare”, a spus Andreea Marin pentru cancan.ro.

Andreea Marin spunea că ea și Adrian Brîncoveanu se susțin reciproc în carieră și se înțeleg foarte bine. „Statornicia, pentru că e atât de important să simți că ai lângă tine un om pe care vrei să-l susții, care te susține și care îți este aproape chiar și când e departe, cum e cazul acum.

El lucrează în străinătate și la începutul relației noastre au fost, de asemenea, 3 ani în care el era consul pe un alt continent și iată că, prin grijă, prin vorbele bune, prin sprijin concret, lucrurile au mers frumos mai departe. E foarte important să fii om, de fapt, să-i fii și prieten celuilalt, nu e vorba doar de atracție într-o relație”, a mai spus Andreea Marin pentru sursa menţionată anterior.