Sandra Bachici și Adrian Mutu s-au căsătorit în toamna anului 2017. Tot atunci a venit pe lume și băiețelul lor, Tiago. Fostul fotbalist a recunoscut cu ceva vreme în urmă că pusese ochii pe soția lui încă din anul 2010, pe când ea era Miss România.

Acum, după patru ani de la nuntă, antrenorul mărturisește că trăiește cea mai frumoasă perioadă alături de soția lui. Relația lor a evoluat odată cu trecerea anilor.

„Eu cred că sunt romantic. Relația pe care o am acum cu soția mea, e mult mai profundă decât celelalte. E la alt nivel, e mult mai sinceră. Sunt mult mai pregătit decât am fost înainte și mai sigur pe mine ca bărbat. Eu vorbeam cu niște prieteni. Vârsta de 40 de ani la un bărbat e cea mai tare vârstă.

Când îi aud pe ăștia pe la 25 de ani că sunt bărbați… nu ai de unde să știi cum e să fii bărbat la vârsta aia. La 40 știi, pentru că fizicul te ține, te cunoști bine. Ce înseamnă înțelepciunea? Experiență. Eu n-am văzut niciunul înțelept până la 30 de ani”, a spus Adrian Mutu, în podcastul lui Codin Maticiuc.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani. Eram însurat”

În anul 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. Rapid, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici, cea care a devenit doamna Mutu. Acum ceva vreme, antrenorul a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a dezvăluit că își cunoaște soția de mai mulți ani, a remarcat-o în 2010, pe când ea era Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu pe YouTube. De șapte ani, cei doi sunt de nedespărțit. Au stat o perioadă în Dubai, apoi au revenit în România, unde el a devenit antrenor. E ocupat, dar nu uită niciodată de familia lui.

„Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri, de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimineața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama-soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit Adrian Mutu.

