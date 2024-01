Adrian Nartea s-a concentrat mai mult în zona de teatru, având un real succes cu piesa „O noapte furtunoasă”. La sfârșitul anului trecut a apărut pe marile ecrane cu filmul „Visul”, urmând ca anul acesta să filmeze pentru alte două producții.

„Știi cum a fost luna decembrie? Numai drumuri am făcut prin toată țara. A fost haos. Chiar vorbeam cu un coleg și îi ziceam că parcă am fost în transă. Toată luna decembrie a fost atât de plină încât nu știu cum m-am descurcat. Dar a fost bine până la urmă, uite, am ajuns în ianuarie”, a declarat Adi Nartea pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Chiar dacă nu a filmat în Penitenciarul Rahova, asemenea multor actori din distribuția filmului „Visul”, Adrian Nartea declară că nu este deloc străin de această experiență, căci a filmat destul pentru serialul „VLAD”, ba chiar în locuri în care spera și speră să nu ajungă vreodată.

„În «Visul», părțile mele au fost filmate în teatru și nu atunci nu am avut treabă cu penitenciarul. Eu la penitenciar am filmat cu «VLAD». Am filmat mult acolo cu «VLAD». Experiența este una wow, adică este o amintire pe care nu o să uit niciodată, în lumea aia, în zona aia, este cu totul altceva.

Recomandări INTERVIU. Cele mai mari greșeli pe care le fac românii când se îmbolnăvesc de gripă. Medic: „Iau medicamente în exces și uită să facă ce este mai important”

La «Visul» este prima dată când filmează un lungmetraj în Penitenciarul Rahova, în «VLAD» am filmat în Rahova, dar am filmat și la Jilava. Adică am filmat în Fortul 13, care este wow, acolo este «încărcătură». E regimul semideschis, pentru că numai acolo ai voie, însă povestea din «Visul» este una reală și cel care a scris scenariul, practic a pățit o parte din treaba asta”, a mai povestit actorul.

Ce proiecte important are Adi Nartea anul acesta

Pentru anul acesta, Adi Nartea are două proiecte mari despre care nu a dat prea multe detalii. „Fiind început de ianuarie, am un proiect mare care s-a așteptat de anul trecut, care dă semne că s-ar materializa anul acesta, și alt proiect de care nu pot să povestesc neapărat acum, dar sunt două proiecte mari. Cel puțin în prima jumătatea anului, până în vară, or să fie astea două destul de mari”, a mai completat actorul.

Adi Nartea a primit propunerea a semna pentru un reality show, însă proiectele la care lucrează nu îi permite să se implice.

„E o artă să bagi sportul în creație, dar nu, proiectele despre care vă vorbeam sunt preponderente artistice. Să sperăm că o să fie bine. Chiar dacă sunt TV, chiar dacă sunt cinema, o să fie bine. Îmi plac provocările de genul acesta, îmi plac foarte mult, singura chestie este că acasă este un reality show cu fetele, cu nevasta, și atunci lucrurile sunt destul de provocatoare ca eu să plec. Dar nu pot să zic că aș refuza. Adică este de văzut. Este de cum te prinde”, a încheiat actorul.

Urmărește-ne pe Google News