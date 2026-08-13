Vântul a ajutat la salvarea curentului. România a importat de 3 ori mai puțină energie electrică ieri seară

Aproape 43% din totalul energiei produse miercuri la noi venea de la panourile fotovoltaice, iar din eoliene, circa 20%.

Parcurile eoliene au generat aproape 1.600 MW miercuri la prânz, comparativ cu doar 55 MW în seara precedentă. Înseamnă o creștere de aproape 27 de ori.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La mijlocul zilei, peste 60% din cei 7.000 MW produși proveneau din energie solară și eoliană, iar surplusul de 2.300 MW a fost exportat, din lipsa capacităților de stocare.

Miercuri seară însă, România genera 60% din energie din surse regenerabile. Panourile fotovoltaice contribuiau cu 42,61% din total, adică 2.951 MW, iar turbinele eoliene aduceau 1.428 MW, adică circa 20% din producția totală, în contextul unui cod galben de vânt în șase județe.

În seara precedentă, pe 11 august, eolianul era doar 55 MW, în timp ce România importa 2.304 MW.

Spre comparație, potrivit datelor Transelectrica, miercuri seara la ora 19.15, România avea un consum de energie de 6.662 MW și o producție de 5.908 MW. Deci aveam nevoie de 754 MW, de aproape trei ori mai puțin ca în seara precedentă, cantitate care trebuie acoperită prin importuri și/sau alte fluxuri/resurse ale sistemului.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Și secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi a spus joi, că după oprirea reactorului 2 al Centralei Cernavodă, în aceste zile ne ajută vântul, cu un maxim estimat de 1.500 MW.

Potrivit datelor Transelectrica, consumul național a fost de 4.748 MW, din care energia eoliană acoperea 1.477 MW. Totodată, producția totală a ajuns la 7.019 MW.

Între 18.00 și 22.00, eolianul a fost aproape constant în zona 1.200-1.400 MW. La 18.08, de exemplu, producea 1.402 MW, adică peste o cincime din producția internă. La 21.09, când consumul era aproape de 7.000 MW, eolienele produceau încă 1.198 MW.

Energia eoliană a avut o contribuție importantă la acoperirea consumului în seara de 12 august, producând constant peste 1.200 MW în orele de vârf. În paralel, în jurul orei 21.00, bateriile de stocare din România livrau în sistem 660 MW. Astfel, vântul și bateriile au funcționat împreună.

De joi, cei aprope 700 MW generați de reactorul 2 de la Cernavodă vor fi înlocuiți cu importuri, pentru că unitatea se închide, iar autoritățile pregătesc soluții de rezervă pentru situații de urgență.

Totuși, eolienele ar putea să ne ajute în continuarea la generarea de energie, având în vedere că ANM a actualizat prognoza meteo, iar vremea se răcește, sunt așteptate ploi și vânt.

De miercuri, la ora 13.00, intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, manifestat prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, valabil până la ora 21.00.

Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

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