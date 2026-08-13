Aproape 43% din totalul energiei produse miercuri la noi venea de la panourile fotovoltaice, iar din eoliene, circa 20%.

Parcurile eoliene au generat aproape 1.600 MW miercuri la prânz, comparativ cu doar 55 MW în seara precedentă. Înseamnă o creștere de aproape 27 de ori.

Vântul a ajutat la salvarea curentului. România a importat de 3 ori mai puțină energie electrică ieri seară

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La mijlocul zilei, peste 60% din cei 7.000 MW produși proveneau din energie solară și eoliană, iar surplusul de 2.300 MW a fost exportat, din lipsa capacităților de stocare.

Miercuri seară însă, România genera 60% din energie din surse regenerabile. Panourile fotovoltaice contribuiau cu 42,61% din total, adică 2.951 MW, iar turbinele eoliene aduceau 1.428 MW, adică circa 20% din producția totală, în contextul unui cod galben de vânt în șase județe.

În seara precedentă, pe 11 august, eolianul era doar 55 MW, în timp ce România importa 2.304 MW.

Spre comparație, potrivit datelor Transelectrica, miercuri seara la ora 19.15, România avea un consum de energie de 6.662 MW și o producție de 5.908 MW. Deci aveam nevoie de 754 MW, de aproape trei ori mai puțin ca în seara precedentă, cantitate care trebuie acoperită prin importuri și/sau alte fluxuri/resurse ale sistemului.

Vântul a ajutat la salvarea curentului. România a importat de 3 ori mai puțină energie electrică ieri seară

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Și secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi a spus joi, că după oprirea reactorului 2 al Centralei Cernavodă, în aceste zile ne ajută vântul, cu un maxim estimat de 1.500 MW.

Potrivit datelor Transelectrica, consumul național a fost de 4.748 MW, din care energia eoliană acoperea 1.477 MW. Totodată, producția totală a ajuns la 7.019 MW.

Între 18.00 și 22.00, eolianul a fost aproape constant în zona 1.200-1.400 MW. La 18.08, de exemplu, producea 1.402 MW, adică peste o cincime din producția internă. La 21.09, când consumul era aproape de 7.000 MW, eolienele produceau încă 1.198 MW.

Energia eoliană a avut o contribuție importantă la acoperirea consumului în seara de 12 august, producând constant peste 1.200 MW în orele de vârf. În paralel, în jurul orei 21.00, bateriile de stocare din România livrau în sistem 660 MW. Astfel, vântul și bateriile au funcționat împreună.

De joi, cei aprope 700 MW generați de reactorul 2 de la Cernavodă vor fi înlocuiți cu importuri, pentru că unitatea se închide, iar autoritățile pregătesc soluții de rezervă pentru situații de urgență.

Vântul a ajutat la salvarea curentului. România a importat de 3 ori mai puțină energie electrică ieri seară

Totuși, eolienele ar putea să ne ajute în continuarea la generarea de energie, având în vedere că ANM a actualizat prognoza meteo, iar vremea se răcește, sunt așteptate ploi și vânt.

De miercuri, la ora 13.00, intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, manifestat prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, valabil până la ora 21.00.

Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îi plăcea să meargă în fiecare vara la vila ei de la 2 Mai și să privească marea din propria curte...Erau momentele în care Stela Popescu se încărca după turneele obositoare și se relaxa alături de prietenii ei. Ce s-a ales de casa superbă de pe litoral. Știrea care face chiar acum înconjurul presei. VILA de suflet a Stelei Popescu s-a...
Viva.ro
Îi plăcea să meargă în fiecare vara la vila ei de la 2 Mai și să privească marea din propria curte...Erau momentele în care Stela Popescu se încărca după turneele obositoare și se relaxa alături de prietenii ei. Ce s-a ales de casa superbă de pe litoral. Știrea care face chiar acum înconjurul presei. VILA de suflet a Stelei Popescu s-a...
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
GSP.RO
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de sprint 3 meciuri la rând!”
Fanatik.ro
„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de sprint 3 meciuri la rând!”
Dronă rusească a lovit un tren în Odesa și a ucis doi mecanici. Peste 340 de pasageri au fost evacuați
Financiarul.ro
Dronă rusească a lovit un tren în Odesa și a ucis doi mecanici. Peste 340 de pasageri au fost evacuați
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
ObservatorNews.ro
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax.ro
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Incident devastator pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul a fost îngreunat după tamponarea a două mașini
KanalD.ro
Incident devastator pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul a fost îngreunat după tamponarea a două mașini

Politic

Parteneri
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei şi adversarii
Fanatik.ro
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei şi adversarii
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online