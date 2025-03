Actorul Adrian Ștefan se alătură distribuției serialului original ce poartă semnătura Ruxandra Ion și este produs de Dream Film Production, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat în fiecare joi de la 20.30, la Antena 1. Adrian va da viață unui personaj excentric, care vine să tulbure povestea într-un moment tensionat.

Cine este Adrian Ștefan

Actor cu o carieră solidă în teatru, film și televiziune, Adrian Ștefan revine pe micile ecrane în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. De-a lungul timpului, Adrian a jucat în numeroase spectacole, între care „Audiție pentru Medeea”, în regia lui Silviu Jicman, pe scena Teatrului Național, „Îngerul electric”, sub direcția lui Radu Afrim, la Teatrul ACT, Bent, regizat de Ellie Malka şi „Nebunia regelui George”, în regia lui Petre Bokor, ambele la Teatrul Bulandra.

În televiziune, a devenit cunoscut și îndrăgit de public și datorită rolurilor din producțiile de succes semnate de Ruxandra Ion, precum „Daria, iubirea mea”, unde a jucat rolul principal, Dan, primul serial românesc „Numai iubirea”, unde l-a interpretat pe Gelu, dar şi „Lacrimi de iubire”, „Regina”, „Iubire și onoare” sau „Aniela”.

Ce rol are Adrian Ștefan în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

În serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, Adrian Ștefan dă viață personajului Matei Mincu, fratele lui George, recent întors din India. Pasionat de energii, yoga și tradiții orientale, Matei ajunge în casa familiei Mincu, unde prezența sa va influența puternic destinele celorlalte personaje.

„Personajul meu, Matei Mincu, apare mai târziu în poveste, așa că am intrat în distribuție după colegii mei. Am descoperit o echipă unită și primitoare, actori pe care îi admir și doi regizori care transformă fiecare zi de filmare într-o bucurie. Mi-am reîntâlnit colegi cu care am lucrat acum 20 de ani, iar revenirea în echipa Ruxandrei Ion mă onorează. Aștept cu emoție ca Matei Mincu să complice sau să descurce firele poveștii”, a declarat Adrian Ștefan.

Actorul subliniază că există asemănări între el și personajul său: „Matei Mincu nu este foarte diferit de mine, ceea ce mă ajută să îl înțeleg mai bine. Are o anumită inocență și naivitate în felul în care se raportează la lume, în căutarea adevărului cu orice preț și în devotamentul față de cei dragi. Totuși, este marcat de propriile decizii, care par să se întoarcă mereu împotriva lui. Sub echilibrul pe care îl afișează, Matei este un om al extremelor, iar acest contrast îl face fascinant pentru mine și sper că și pentru spectatori.” Totodată, actorul mai completează: „Mă bucur să revin în echipa Ruxandrei Ion și aștept cu emoție să văd cum Matei Mincu va influența poveștile din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Ce actori mai fac parte din distribuția serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Adrian Ștefan poate fi urmărit începând de joi, de la 20:30, în serialul original ce poartă semnătura Ruxandra Ion și este produs de Dream Film Production „Ana, M-ai fost scrisă în ADN”, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Serialul aduce împreună actori consacrați din teatru, film și televiziune, precum Karina Jianu, Vlad Udrescu, Alina Chivulescu, Richard Bovnoczki, Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Emilian, Radu Ştefan Bănică, Bogdan Iancu, Ştefan Iancu, Carmen Ionescu, Bebe Cotimanis, Rebecca Nicolescu, Adelaida Zamfira, Andrei Barbu, Alina Statie, Oana Hănţoiu, Adrian Rîmboacă, Ioana Flora, Elena Mogîldea, Reka Kovacs, Ilinca Gheorghiu, Mara Baboianu şi Antonia Crișan.

