Potrivit unei postări pe care Adriana Bahmuțeanu a făcut-o pe Instagram, ceea ce publicul de acasă ar trebui să audă nu sunt discuțiile care au loc în fața camerelor de filmat, ci vorbele care sunt rostite când este pauză de publicitate.

După cum afirmă vedeta, ceea ce se vorbește când telespectatorii văd reclame ar putea face deliciul celor de acasă. Însă niciodată niciun om de televiziune nu va povesti cu exactitate discuțiile din studiourile de televiziune.

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„Ce păcat că televiziunile nu difuzează adevăratul show, care se produce de cele mai multe ori în pauzele de publicitate! Ar fi delicios, șocant, cutremurător și apocaliptic dacă ați auzi ce se vorbește în pauză… Replici bombastice, adevăruri nespuse niciodată public, orgolii nemăsurate și nervi întinși la maxim…

Ăsta e farmecul, până la urmă, al muncii în televiziune, care a născut o lege nescrisă: un adevărat jurnalist nu spune niciodată public ce a auzit în pauza de publicitate! Doar dacă nu se aude prin lavaliere. Dacă ați auzi și voi, v-ați cutremura de râs! Credeți-mă pe cuvânt”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe pagina ei de Instagram.

Astfel, se pare că momentele în care discuțiile sunt cu adevărat sincere, dar totodată și șocante, au loc când vedetele știu că nu sunt filmate, nu în momentele în care toate camerele sunt pornite și ațintite către ele.

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