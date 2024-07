Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să pună capăt unei relații care a durat mai bine de un an și trei luni. Anunțul a fost făcut de vedetă în urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare, unde a explicat și motivul real al despărțirii lor.

Prezentatoarea TV a subliniat că nu este vorba despre un divorț, deoarece nu au fost căsătoriți legal, ci doar despre o separare amiabilă. Recent, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au constatat că nu mai pot merge mai departe în aceeași formulă și au hotărât să se despartă. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a declarat că despărțirea a fost o decizie de comun acord, luată în urma unei analize mature și obiective a relației lor.

„Nu am fost căsătorită legal ca să divorțez. A fost o relație frumoasă, a trebuit să ne cunoaștem, ne-am dat acest timp să stăm împreună și să ne cunoaștem, am stabilit de la început și reguli, că la fiecare 6 luni facem bilanțul relației și dacă noi considerăm că putem să mergem mai departe, mergem mai departe, dacă nu, nu. A fost o separare amiabilă, de comun acord.

Dacă nu aș fi fost persoană publică, nici nu aș fi anunțat toate lucrurile astea, pentru că ai nevoie de o perioadă, să te cunoști cu partenerul dacă, într-adevăr, rezonezi și după ce trece îndrăgosteala și le recomand tuturor să se cunoască cu partenerul înainte să facă pasul decisiv. Nu-mi pare rău absolut deloc, am rămas în relații bune, comunicăm, dar avem alte priorități în viață. Atunci când nevoile, necesitățile sau prioritățile nu mai corespund, este bine să alegi calea de separare amiabilă decât să ajungi la alte certuri sau nebunii. E păcat! Cred că viața este făcută din episoade și fiecare relație ne și împlinește, ne și învață anumite lucruri și le recomand tuturor să facă această fișă a postului de relație și să vadă dacă au valori comune, aceleași idei și să facă bilanțul”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Știrile Kanal D.

Recomandări Culisele răfuielilor dintre doi baroni de Giurgiu. De ce l-a dat Dan Păsat pe adversarul său, Niculae Bădălău, pe mâna procurorilor DNA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

De ce Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit

Pe rețelele de socializare, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre despărțirea de George Restivan. „A fost frumos, autentic, am trăit o adevărată poveste intensă de iubire! Din păcate, distanța ucide dragostea și uneori planurile și valorile comune se mai schimbă!!!

Așadar, am decis să mergem fiecare pe drumul său și să punem punct aici relației noastre! Ne-am decis să păstrăm pentru noi intimitatea și să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă. Vă rugăm pe toți cei care ne-ați apreciat relația să ne respectați punctul de vedere și să înțelegeți că nu vom da detalii despre motivele care ne-au condus la această decizie!

Vom rămâne în continuare prieteni buni și ne vom susține ori de câte ori va fi nevoie! Viața merge înainte!”, este mesajul Adrianei Bahmuțeanu care apare pe pagina de Facebook.

George Restivan a fost nevoit să plece în America și la începutul acestui an, iar vedeta a explicat atunci de ce trebuia să stea departe de partenerul ei, pentru o perioadă. Adriana Bahmuțeanu a precizat că soțul ei a plecat pentru o lună și jumătate, în interes de afaceri.

Recomandări INTERVIU Ecaterina Locoman, lector la Universitatea din Pennsylvania: „Americanii care îl votează pe Trump aleg împotriva propriilor lor interese”

„Este în America, are niște afaceri. E bine, vorbim de 100 de ori pe zi la telefon. E ok. Ar fi vrut și el să prindă frigul ăsta, îi pare rău că a plecat. Se întoarce peste o lună, o lună și jumate. Am mai stat așa”, a precizat în luna ianuarie Adriana Bahmuțeanu, conform Wowbiz.

Urmărește-ne pe Google News