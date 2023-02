Într-un podcast recent, bruneta a povestit că fostul ei soț era cel care o chema de fiecare dată în fața instanței pentru desfacerea căsătoriei, dar tot el se întorcea apoi, ca să-i ceară împăcarea.

„Nu am divorțat eu. Este o percepție greșită. Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm. Nu a fost nicio regie. A fost o relație de timp elastic. O relație toxică, e adevărat. Eu nu am intentat divorț. Eu doar ultimul divorț l-am intentat, care s-a desfăcut din vina lui. Eu am fost femeia tolerantă care mă trezeam dimineața. Mă suna soțul meu și îmi zicea, vine poștașul cu citația de divorț. Trebuia să plec, că na, eram în divorț. Plecam la mine acasă. Îmi spunea: «Hai, pleacă!». După câteva luni, mă căuta să ne împăcăm. Și nu puteam să-i rezist. Făcea ce făcea și ne împăcam”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.

„Îi mulțumesc. Nu îi reproșez nimic. Dacă nu era el să mă bage în caruselul ăsta emoțional, nu eram cea de azi. Au fost multe certuri pe lângă cele cinci procese de divorț. Mi-au trebuit ani ca să îmi învăț lecția. (…) Nu puteam să-i spun nu. Nu sunt o femeie nebună, sunt una care și-a găsit greu motivația.

Atât mi-a trebuit mie ca să îmi învăț lecția. Aveam în mine un sâmbure care zicea că pot să îmi salvez căsnicia. Nu se schimbă nimic. Oamenii nu se schimbă. El m-a dominat mereu prin felul lui de a fi. (…) Nu mă simțeam bine la mine acasă.

Nu puteam să mă consult cu el. Nu aveam un umăr pe care să plâng. Nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Eu nu dezgrop morții. Am avut câteva sute de cereri, plângeri, procese”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul podcastului amintit, potrivit Wowbiz.

În ce relații a rămas cu fostul soț

„Nu dorește să discute cu mine. Nu-l pot obliga. Discutăm ce avem de discutat prin avocați. Așa e cel mai bine. George știe tot. Nu l-a speriat nimic. E foarte open mind. Fostul meu mariaj nu este o excepție. Noi fiind persoane cunoscute e clar că am intrat în atenția tuturor. Noi nici nu am avut motive serioase de divorț. Când l-am prins cu amanta, mi s-a făcut milă. Milă de ea. (…)”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, în interviul acordat lui Viorel Grigoroiu.

Reacția lui Silviu Prigoană

„Eu consider că este un subiect mort, închis de mult, care nu mai face interes pentru niment și ținând cont că sunt doi minori în discuție nu cred că e în regulă să faci diferite afirmații publice, adevărate sau neadevărate, nu contează, pentru că lezezi imaginea copiilor până la urmă.

Dar mă rog, fiecare e înregistrat cu o anumită cantitate de minte, nu toată lumea gândește la fel și nici nu ar fi frumos, ar fi monoton”, a spus Silviu Prigoană la Antena Stars, citat de Spynews.

„Nu știu ce să spun, mă bucur să sunt dominator, am aflat o informație care îmi lipsea din CV, am uitat că sunt dominator. E o prostie fără margini orice declarație, după 10 ani de zile ți-ai adus aminte că te-ai măritat cu un dominator, e foarte tare declarația. Dacă dânsa are ceva comentarii pe un subiect închis de 10 ani, e fix problema dânsei, eu nu am ce să comentez”, a mai adăugat omul de afaceri.

