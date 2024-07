Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au ales să se separe, după un an și trei luni de mariaj. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV a transmis un mesaj în acest sens.

„A fost frumos, autentic, am trăit o adevărată poveste intensă de iubire! Din păcate, distanța ucide dragostea și uneori planurile și valorile comune se mai schimbă!!! Așadar, am decis să mergem fiecare pe drumul său și să punem punct aici relației noastre!Ne-am decis să păstrăm pentru noi intimitatea și să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă.

Vă rugăm pe toți cei care ne-ați apreciat relația să ne respectați punctul de vedere și să înțelegeți că nu vom da detalii despre motivele care ne-au condus la această decizie! Vom rămâne în continuare prieteni buni și ne vom susține ori de câte ori va fi nevoie! Viața merge înainte!”, este mesajul Adrianei Bahmuțeanu care apare pe pagina de Facebook.

Mesajele de încurajare din partea fanilor au curs lant pe contul de socializare. Multi dintre cei care o cunosc pe vedete au încurajat-o și au sfătuit-o să fie tare în următoarea perioadă.

George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, a decis să plece în America la începutul acestui an, iar vedeta a explicat de ce este nevoită să stea departe de partenerul ei, pentru o perioadă.

Adriana Bahmuțeanu a precizat că soțul ei a plecat pentru o lună și jumătate, în interes de afaceri. „Este în America, are niște afaceri. E bine, vorbim de 100 de ori pe zi la telefon. E ok. Ar fi vrut și el să prindă frigul ăsta, îi pare rău că a plecat. Se întoarce peste o lună, o lună și jumate. Am mai stat așa”, a precizat în luna ianuarie Adriana Bahmuțeanu, potrivit Wowbiz.

