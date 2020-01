De Andreea Romaniuc Archip,

Adriana Trandafir este o femeie puternică și a reușit să răzbată în viață, în ciuda faptului că, la vârsta adolescenței, s-a văzut nevoită să înceapă să se descurce singură, întrucât a rămas orfană de mamă. Actrița susține că era conștientă de problemele de sănătate ale mamei sale și că despărțirea era, din păcate, inevitabilă. Ulterior, Adriana a trebuit să se îmbărbăteze și să meargă mai departe, străduindu-se să nu se lase doborâtă de suferință: „Nu m-a luat prin surprindere plecarea ei, pentru că era așteptată și… știam că se va întâmpla așa. Vezi tu, artista din mine întotdeauna s-a gândit cum o să fac, artistic vorbind, atunci când ea nu o să mai fie sau când o să-mi dau seama că nu o s-o mai am lângă mine sau la înmormântare cum o să fie. În sfârșit, în capul meu era un film, un adevărat film al acestui moment și acel moment s-a întâmplat altfel decât filmul din capul meu și din imaginația mea. Pur și simplu eram cu ea acasă, cu ea în cameră, a plecat, i-am aprins o lumânare și am adormit”, a declarat, pentru Libertatea, Adriana Trandafir.

Chiar dacă destinul a fost crud cu ea, Adriana Trandafir a avut parte în viață de întâlniri cu persoane care au sprijinit-o și au încurajat-o să își valorifice talentul, descoperit încă din școala generală. „Acum îmi dau seama că durerea de atunci nu a fost atât de mare, pentru că, știi cum e, e nebunie. Dar după… Uite, acum mă gândesc că durerea e atât de mare încât nici nu poți să o spui, nici nu poți să o plângi, nici nu poți să o cânți, nici nu poți să o desenezi, nu poți decât să o trăiești și atât”, ne-a spus actrița despre cum a reușit să depășească acel moment.

„Am avut îngeri păzitori”

Pe lângă membrii familiei care au ghidat-o în viață, Adriana Trandafir le este recunoscătoare și profesoarelor, ale căror sfaturi le-a pus în practică: “În viață, am avut norocul să întâlnesc oameni și cred că majoritatea au fost femei care m-au sprijinit, care au însemnat pentru mine un reper: bunica, mama, învățătoarea mea, diriginta mea – doamna profesoară Iliescu Georgeta, la Liceul German, pe care l-am făcut în Pitești. Apoi am venit în București și am avut-o profesoară pe Leopoldina Bălănuță, pe urmă m-am angajat la Teatrul Giulești, atunci director era doamna Ileana Deleanu. Și, uite așa, am avut niște îngeri păzitori, care au vegheat asupra mea și asupra sufletului meu. Și asta cred că este cel mai important”, a adăugat actrița care, din februarie, va putea fi urmărită la Antena 1 în noul sezon al serialului „Sacrificiul: Alegerea”.

