Deși ea știa să se machize, Deea Maxer a ținut neapărat să facă un curs, să aibă o diplomă, pentru a practica și meseria de make-up artist. „Am fost întrebată de cineva dacă acest curs de make-up pe care îl fac acum îl fac pentru mine. Nu…nu este cazul, pentru că eu mă machiez de peste 15 ani, în spectacole, în evenimente sau emisiuni de televiziune.

Deea Maxer: „Eu am terminat cursul, acum sunt la practică”

Fiind înconjurată de make-up artiști și fiind pasionată de acest domeniu am știut să fur meserie de la ei…secretele din acest domeniu. Inclusiv informații de bază pe care le-am pus în aplicare pe mine sau pe prietenele mele. Acum vreau să vă mărturisesc că fac un curs de perfecționare la academia prietenei mele pe care o cunosc de peste zece ani”, a spus Deea Maxer pe rețelele de socializare, conform Click.

Și a continuat: „Este o persoană care este doxă de informație, iar pe mine mă interesează să știu baza, foarte, foarte bine. În momentul de față eu am terminat cursul, acum sunt la practică. Atunci când mă refer la acea bază de a învăța, eu nu mă refer la aplicatul culorilor sau la ordinea produselor pentru că eu am mai lucrat în sensul acesta și știu să fac asta.

Însă, mă interesa de la acest curs să învăț despre forma feței, despre fizionomii, despre corecții, despre forma ochilor, despre transformări, despre cum corectăm sau îmbunătățim anumite trăsături și apoi să le pun în practică. Deci, eu sunt în zilele de practică acum, cursul l-am terminat. În curând o să vă dau și liber la programări, pentru că eu voi începe să machiez”.

Deea Maxer e cântăreață, dansatoare, dar și director de vânzări

Deea Maxer e și cântăreață, dar și dansatoare de belly-dance, așa că acum, când sezonul evenimentelor private a început, vedeta a revenit la muncă, onorează toate nunțile, botezurile, petrecerile la care a fost invitată. Până acum, vedeta nu a precizat câți bani câștigă ca artistă, însă a dezvăluit câți bani primește pe lună ca director de vânzări.

Fosta soție a lui Dinu Maxer promovează produsele unei companii de cosmetice. În prima lună a câștigat 1.000 de euro, iar în februarie 2023 se laudă cu venituri de aproximativ 3.000 de euro. „Anul acesta am întâlnit această oportunitate legată de această companie de cosmetice, la care lucrez în prezent. Pe lângă muzică și viața artistică (…), îmi doream o activitate suplimentară, ceva în domeniul de frumusețe, beauty, eu fiind pasionată de make-up”, a spus ea pentru click.ro.

„Mi-am format o echipă, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă”

Vedeta a și explicat în ce constă munca ei mai exact. „Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, mulți level marketing, am început ca și consultant al companiei și, într-o lună de zile am atins un record pe țară. În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de mulți level marketing pot ajuta femei care au rămas în această perioadă fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală.

M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țară, care activează în astfel de companii. Așadar mi-am format o echipă, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă nivele cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigam un venit suplimentar”, a mai declarat ea.

