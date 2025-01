Rolul care i-a adus premiul Gopo a fost cel al lui Florin Iespas, din filmul „Neidentificat”, regizat de Bogdan George Apetri, însă publicul din țară îl confundă acum cu Ciomag, de departe personajul căruia el i-a dat viață și care l-a făcut celebru, deoarece serialul „Clanul” a fost lider de audiență de fiecare dată când era difuzat la PRO TV.

Actorul are propria afacere

Însă, pe lângă meseria de actor, Bogdan Farcaș a decis să pună pe picioare și propria lui afacere, un business de brokeraj de credite. Iar despre acest lucru, vedeta a stat de vorbă recent cu Libertatea.

„Mango Broker, pentru că așa se numește firma înființată de mine și de Mugur Rotaru, a apărut din nevoia de a trăi într-o țară civilizată. A apărut din nevoia oamenilor de a avea cele mai bune soluții la contracte făcute cu orice instituție bancară. Și din nevoia de a proteja toată treaba asta. Nu putem să o ținem întruna cu «Vrem o țară ca afară», dar ne comportăm ca în 1992. E practic imposibil”, ne-a spus în exclusivitate Bogdan Farcaș.

Cel recunoscut de publicul larg drept Ciomag din „Clanul” și „Tătuțu” a mai dezvăluit că oamenii care apelează la el nu trebuie să plătească nimic pentru a fi ajutați, deoarece firma lui ia comisioanele de la bancă.

„Pentru că Mugur Rotaru a lucrat în bănci 22 de ani și a fost director la patru bănci din România, a venit cu ideea de a ajuta oamenii. De a le facilita toate actele, de a le explica pas cu pas contractele, ca oamenii să știe la ce să se aștepte pe viitor. Și am ales să facem asta în mod gratuit pentru oameni. Asta nu înseamnă că noi nu câștigăm nimic, luăm comisioanele de la bănci. Dar pentru oameni nu există niciun cost. Și, revin, din nevoia de a trăi civilizat și fără frică și în liniște.

Așa am și ales numele: Mango. Pentru că, întotdeauna când te gândești la un loc liniștit, la orice poveste exotică de pe lumea asta, unde ai zâmbit continuu și ai stat într-o liniște emoțională superbă, întotdeauna a apărut un mango. Toată lumea are aceste povești: «Am fost nu știu unde și am mâncat cel mai bun mango». Și, când pronunți cuvântul mango, fără să vrei îți apare un mare zâmbet pe față”, a mai declarat Bogdan Farcaș în exclusivitate pentru Libertatea.

Apare și în „Tătuțu”

Pentru fanii cărora le este dor de Ciomag și de întreaga acțiune din „Clanul”, cei de la PRO TV au anunțat că serialul „Tătuțu”, a cărui acțiune are loc când Bebe Măcelaru era tânăr și începea să pună mâna pe putere în lumea interlopă, se va vedea și pe micile ecrane, începând cu data de 10 februarie 2025.

Asta după ce până acum serialul „Tătuțu” a putut fi văzut doar pe VOYO.

