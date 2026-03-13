Heidi Klum a vorbit deschis despre un aspect mai puțin cunoscut din viața ei și a explicat de ce consideră că ADHD-ul este, de fapt, una dintre cele mai mari forțe ale sale. Într-un interviu acordat publicației Glamour Germany, cu ocazia aniversării de 25 de ani a revistei, vedeta a făcut mărturisiri sincere despre felul în care își gestionează viața aglomerată.

La 52 de ani, Heidi Klum continuă să impresioneze prin energia ei, prin multitudinea de proiecte în care este implicată și prin modul în care reușește să îmbine cariera cu viața de familie. Supermodel, vedetă de televiziune, mamă a patru copii și una dintre cele mai recognoscibile figuri din showbiz, Heidi spune că secretul ei este mai simplu decât ar crede mulți.

„ADHD-ul este superputerea mea”

Întrebată care este un lucru pe care puțini oameni îl știu despre ea, Heidi Klum a răspuns fără ezitare că are o formă de ADHD, tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate.

Vedeta a explicat că nu privește această condiție ca pe o limitare, ci ca pe un avantaj care o ajută să gestioneze mai multe lucruri în același timp. „Văd ADHD-ul ca pe ceva pozitiv, pentru că îmi permite să fac mai multe lucruri deodată. Este superputerea mea”, a spus Heidi Klum.

Poate face „o mie de lucruri deodată”

Modelul a vorbit și despre felul în care această energie continuă îi influențează viața profesională.

„Poate că este instinct – sau doar felul meu de a fi. Sunt foarte hiperactivă din cauza ADHD-ului meu. Pot face o mie de lucruri deodată. Lucrez simultan la multe proiecte și continui să îmi asum și mai multe”, a mai declarat ea.

Această capacitate de a jongla cu numeroase activități pare să fie unul dintre motivele pentru care Heidi Klum a reușit să rămână relevantă și activă în industria divertismentului timp de atâția ani.

Într-un alt interviu acordat anterior, vedeta s-a descris ca fiind perfecționistă și dependentă de muncă. „Sunt dependentă de muncă, sunt un control freak. Am fost foarte concentrată pe emisiunile pe care le-am făcut și pe faptul că tot ce iese din ele arată bine. Îmi place ceea ce fac”, a spus ea.

Heidi Klum a subliniat și faptul că nu are de gând să se retragă sau să se conformeze ideilor preconcepute despre cum „ar trebui” să se comporte femeile după 50 de ani.

Mesajul ei pentru femeile trecute de 50 de ani

Vedeta a transmis un mesaj puternic despre frumusețe, vârstă și libertatea de a rămâne vizibilă, activă și încrezătoare.

„Cea mai mare concepție greșită despre femeile de peste 50 de ani este că ar fi ieșite din joc. Nu ești ieșită din joc. Suntem foarte bine prezente, la vedere, pentru ca toată lumea să ne vadă. Nu te ascunde la 50 de ani. Frumusețea se schimbă mereu, iar eu sunt aici pentru această schimbare. Dacă totul ar rămâne la fel, viața ar fi plictisitoare”, a spus Heidi Klum.

Casa Dinu Lipatti din București va fi salvată. Monumentul istoric în care au locuit și Dumitru Graur, și Alexandru Graur este degradat și părăsit
