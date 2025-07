O colaborare internațională inedită marchează aniversarea unui hit legendar, „Dragoste de închiriat”, care împlinește 20 de ani. Iar pe 25 iulie 2025, Akcent, Sera și Misha Miller lansează oficial piesa „Dont Leave (Kylie)”, un tribut adus melodiei care a marcat generații întregi.

Momentul lansării a fost mult așteptat, iar dovada entuziasmului vine chiar de la filmările videoclipului, când artiștii au fost înconjurați de un grup de fani înfocați care au blocat mașina în care se aflau.

În anul 2005, Akcent lansa „Dragoste de închiriat”, piesa care a cucerit întreaga țară și a fost distinsă cu Discul de Platină. Tot atunci a apărut și versiune în limba engleză, „Kylie”, care a dominat topurile în Danemarca, Finlanda, Suedia și Olanda.

Povestea interesantă din spatele colaborării vine de la Sera. În urmă cu 20 de ani, când era adolescentă în Olanda, ea asculta “Kylie” la căști. „Era piesa mea preferată. M-a însoțit în fiecare moment important din copilărie”, povestește artista.

Cei trei artiști s-au întâlnit în urmă cu o săptămână

Visul cântăreței de a se întâlni cu Akcent s-a împlinit în urmă cu o săptămână, când artista a venit în România special pentru acest moment. La studiourile Roton, Akcent și Misha Miller au întâmpinat-o pe Sera, iar între cei trei artiști s-a creat imediat o conexiune naturală.

De altfel, ideea unui remake pentru „Kylie” era discutată de câțiva ani de Akcent și Misha Miller, însă lansarea fusese amânată din cauza programului încărcat al artiștilor. Totul s-a concretizat în momentul în care Sera a ajuns în România!

Discuțiile despre muzică, pasiunea comună, și chimia artistică au dus firesc la decizia de a lucra împreună la o nouă versiune a piesei, care poartă acum numele „Dont Leave (Kylie)”. Chiar dacă timpul a fost limitat, cei trei artiști au reușit să colaboreze extrem de bine și eficient.

În mai puțin de o săptămână, melodia a fost finalizată, inclusiv cu videoclip filmat în regia lui Moza, în colaborare cu D.O.P Qwba. Videoclipul reinterpretează momentele și energia petrecerilor surprinse în celebra piesă „Kylie”.

Inspirați din universul modei de lux, Akcent, Sera și Misha Miller sunt protagoniștii unei nopți glamouroase în oraș, care surprinde mai degrabă o stare de spirit: încredere, atitudine și prezență magnetică.

Și, vorbind despre prezență magnetică, Misha Miller se remarcă în mod special printr-un look spectaculos și o atitudine ce îmbină încrederea cu prezența scenică. Cu ținute sofisticate și sexy, ea completează perfect energia piesei.

Cine sunt Misha Miller, Akcent și Sera

În ultimul an, numele Misha Miller este tot mai prezent, atât datorită hiturilor consecutive, „Un Minut”, „Mamma Mia” și „BAM BAM”, cât și pentru faptul că, anul acesta, artista a fost prezentă pe covorul roșu de la Cannes, unde a câștigat premiului „Singer of the Year” în cadrul WIBA Awards.

Akcent rămâne un nume important pe scena internațională, cu hituri care au depășit granițele României și concerte în întreaga lume, nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Cele mai recente piese semnate de Akcent, „She Cries”, „Hearts In Stereo”, sunt difuzate international în Polonia, Franța, Grecia, Cehia, Bulgaria, Albania, Brazilia, Belgia și Spania.

Sera, artista olandeză cu un succes internațional confirmat, și-a început cariera cu coveruri muzicale postate pe Instagram, devenite virale. Milioane de oameni i-au descoperit vocea, inclusiv vedete precum Justin Biber, Katy Perry, Billie Elish sau Cristiano Ronaldo.

