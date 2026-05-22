„Vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă”

Întrebată despre aderarea la Uniunea Europeană, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că prioritatea sa este securitatea țării și apartenența la lumea liberă: „A face parte din UE este, pentru noi, strategia de a supraviețui ca democrație”.

Referitor la ipoteza unirii pentru a facilita integrarea europeană, șefa statului a subliniat că ținta principală din acest moment rămâne aderarea directă a Republicii Moldova la UE. Cu toate acestea, ea a adăugat că, dacă acest plan nu va funcționa din diverse motive, vor fi analizate și alte variante alternative.

Într-un interviu acordat publicațiilor RFI și Deutsche Welle, Maia Sandu a fost întrebată ce avantaje ar aduce unirea cu România și dacă acest scenariu ar putea reprezenta un plan de rezervă pentru integrarea în Uniunea Europeană. Președinta a răspuns:

„Vreau ca ţara mea să fie în siguranţă şi vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine din ce în ce mai dificil pentru ţările mici mai ales din regiunea noastră, să se apere şi să-şi urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. Aşadar, a face parte din UE este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie. Sperăm că vom reuşi să punem în aplicare acest plan cât mai curând posibil”.

Pacea în Moldova, obiectivul principal

Jurnaliștii i-au cerut apoi să clarifice dacă acest parcurs european presupune ca Republica Moldova să rămână separată de România.

„Putem adera la UE alături de România şi noi credem asta, şi nu e doar ceea ce credem noi. În Moldova sunt tot mai mulţi oameni care susţin astăzi integrarea în UE. Avem şi oameni care susţin unificarea cu România. Acum lucrăm din greu pentru ca Moldova să devină parte a UE şi sperăm că acest scenariu va funcţiona. Dacă acest lucru nu va funcţiona dintr-un motiv sau altul desigur că vom lua în considerare alte opţiuni. Obiectivul principal este să menţinem pacea în Moldova şi să menţinem Moldova parte a lumii libere”, a precizat Maia Sandu, potrivit News.ro.

Șefa statului s-a arătat convinsă că Republica Moldova va reuși să adere la blocul comunitar: „Angajamentul nostru în fața cetățenilor este ca țara să fie complet pregătită până în 2030. Avem încredere și sperăm că instituțiile și statele membre ale UE vor susține calendarul nostru”, a subliniat Maia Sandu.

O necesitate vitală pentru viitorul țării

Despre posibilitatea unei aderări la UE în două etape – inițial ca membru parțial și ulterior cu drepturi depline -, Maia Sandu a sugerat că ținta Chișinăului rămâne integrarea completă, pe care o consideră „un proces bazat strict pe merite”.

„Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Aşadar, aceasta este discuţia pe care o purtăm astăzi cu instituţiile UE şi statele membre UE. Şi acesta este procesul pe care îl urmăm acasă”, a punctat lidera de la Chişinău.

Într-un interviu acordat publicației Le Monde la sfârșitul lunii aprilie, Maia Sandu a subliniat că integrarea europeană a depășit miza unui simplu obiectiv politic, devenind o necesitate vitală pentru viitorul țării. În fața presiunilor constante ale Rusiei, aderarea la UE reprezintă „o strategie de supraviețuire ca stat democratic”, iar reunificarea cu România este văzută ca o variantă care ar putea accelera acest proces.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE