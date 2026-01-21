„Avem un concept de acord. Cred că va fi un acord foarte bun pentru Statele Unite, dar și pentru ei”, a spus Trump. „Este puțin complex, dar îl vom explica mai târziu. Am discutat despre asta cu secretarul general al NATO și cu alte persoane.”

Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a precizat că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au „format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda”.

Donald Trump a explicat că SUA și aliații europeni vor colabora pe subiecte precum Domul de Aur și drepturile minerale din Groenlanda, în conformitate cu cadrul stabilit împreună cu Mark Rutte. „Vor fi implicați în Domul de Aur și în drepturile minerale, la fel ca și noi”, a adăugat președintele SUA.

Întrebat despre durata acestui acord, Trump a răspuns că el va dura „pentru totdeauna.”

De asemenea, negocierile între Danemarca, Groenlanda și Statele Unite vor continua, a confirmat miercuri un purtător de cuvânt al NATO. „Discuțiile dintre aliații NATO privind cadrul menționat de președinte se vor concentra pe asigurarea securității Arcticii prin eforturi colective”, a afirmat purtătorul de cuvânt al NATO, Alison Hart. „Acest lucru este deosebit de important pentru cei șapte aliați din regiunea Arctică.”

Hart a subliniat, de asemenea, că negocierile vor avea ca scop să împiedice Rusia și China să obțină o poziție strategică – economică sau militară – în Groenlanda.

