„Avem un concept de acord. Cred că va fi un acord foarte bun pentru Statele Unite, dar și pentru ei”, a spus Trump. „Este puțin complex, dar îl vom explica mai târziu. Am discutat despre asta cu secretarul general al NATO și cu alte persoane.”

Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a precizat că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au „format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda”.

Donald Trump a explicat că SUA și aliații europeni vor colabora pe subiecte precum Domul de Aur și drepturile minerale din Groenlanda, în conformitate cu cadrul stabilit împreună cu Mark Rutte. „Vor fi implicați în Domul de Aur și în drepturile minerale, la fel ca și noi”, a adăugat președintele SUA.

Întrebat despre durata acestui acord, Trump a răspuns că el va dura „pentru totdeauna.”

De asemenea, negocierile între Danemarca, Groenlanda și Statele Unite vor continua, a confirmat miercuri un purtător de cuvânt al NATO. „Discuțiile dintre aliații NATO privind cadrul menționat de președinte se vor concentra pe asigurarea securității Arcticii prin eforturi colective”, a afirmat purtătorul de cuvânt al NATO, Alison Hart. „Acest lucru este deosebit de important pentru cei șapte aliați din regiunea Arctică.”

Hart a subliniat, de asemenea, că negocierile vor avea ca scop să împiedice Rusia și China să obțină o poziție strategică – economică sau militară – în Groenlanda.

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Situație fără precedent într-o comună din Prahova: funcționarii sunt judecați pentru corupție și nu mai are cine să lucreze
Știri România 21 ian.
Situație fără precedent într-o comună din Prahova: funcționarii sunt judecați pentru corupție și nu mai are cine să lucreze
Oana Țoiu, despre legea care reglementează dubla cetățenie în Ucraina: „O informație falsă. Nu privește nicio restricție"
Știri România 21 ian.
Oana Țoiu, despre legea care reglementează dubla cetățenie în Ucraina: „O informație falsă. Nu privește nicio restricție"
Cine este Ceanu Zheng, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 21 ian.
Cine este Ceanu Zheng, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
5 știri by Libertatea – Monden. Câţi bani încasa Cătălin Măruţă de la Pro TV | Scandal între Andreea Bălan şi Ilona Brezoianu
Stiri Mondene 21 ian.
5 știri by Libertatea – Monden. Câţi bani încasa Cătălin Măruţă de la Pro TV | Scandal între Andreea Bălan şi Ilona Brezoianu
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
