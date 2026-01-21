Invitația lui Trump, studiată de Putin

Cu doar câteva minute înainte, Vladimir Putin anunțase însă că a cerut Ministerului rus de Externe să studieze invitația primită, urmând ca abia ulterior să fie formulat un răspuns oficial.

Președintele rus a precizat miercuri, în cadrul unei ședințe guvernamentale, că diplomația rusă a fost însărcinată „să studieze documentele care ne-au fost transmise și să se consulte cu partenerii noștri strategici în această privință”.

„Doar după aceea vom putea răspunde invitației care ne-a fost adresată”, a adăugat Vladimir Putin, mulțumindu-i totodată lui Donald Trump pentru inițiativă.

Cum ar vrea Putin să folosească fondurile rusești blocate în SUA

Liderul de la Kremlin a mai sugerat că Rusia ar putea achita miliardul de dolari solicitat ca taxă de intrare în acest „Consiliu al păcii” din „activele rusești înghețate sub fosta administrație americană” din cauza războiului din Ucraina.

Totodată, el a avansat ideea ca restul fondurilor rusești blocate în Statele Unite să fie folosite pentru „reconstrucția teritoriilor afectate de ostilități, după încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina”.

Potrivit Casei Albe, „Consiliul păcii” propus de Donald Trump are ca obiectiv, printre altele, elaborarea unui plan pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza.

Vladimir Putin a subliniat că „esențial este ca întregul proces să aibă un impact pozitiv asupra soluționării pe termen lung a conflictului israeliano-palestinian, pe baza rezoluțiilor relevante ale Națiunilor Unite”.

Putin a acuzat Danemarca

El a adăugat că este necesar ca „nevoile și aspirațiile inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare” și a afirmat că Moscova va sprijini „toate eforturile menite să consolideze stabilitatea internațională”.

Referindu-se, de asemenea, la intenția lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Vladimir Putin a apreciat că această chestiune „nu privește absolut deloc” Rusia.

Totuși, el a acuzat Danemarca că „a considerat întotdeauna Groenlanda o colonie” și că a „tratat-o destul de dur, ca să nu spunem crud”.

