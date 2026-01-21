Clarificări oficiale privind legea dublei cetățenii din Ucraina

„Nu comentez declaraţiile politice ale colegilor de coaliţie, dar totuşi vreau să le reamintesc că o bună parte a funcţionarilor din Ministerul Afacerilor Externe, o bună parte a diplomaţilor buni pe care îi avem în lume, sunt aceiaşi diplomaţi şi aceiaşi funcţionari cu care au lucrat şi dumnealor de-a lungul mandatelor de premier, de exemplu. Este foarte uşor să ceară clarificări oricărora dintre aceştia şi direct. Legea care a intrat în vigoare astăzi nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina. Aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic”, a explicat Ţoiu.

Ministrul a clarificat că legea în cauză include o listă de ţări, în care România nu figurează, dar aceasta se referă strict la dreptul de a dobândi cetăţenie ucraineană.

„Dacă ar fi să fie o problemă, atunci ea ar viza exclusiv românii care ar dori să-şi păstreze cetăţenia de acasă şi să ceară cetăţenie ucraineană. Dar aceste cereri nu sunt cereri care să fie într-un număr semnificativ nici în atenţia statului ucrainean, nici a României”, a adăugat Țoiu.

Legea nu afectează dreptul românilor la cetățenie

În continuare, Ţoiu a subliniat că legea nu afectează drepturile comunităţilor româneşti din Ucraina în ceea ce priveşte dubla cetăţenie.

„Este o informaţie falsă aceea că legea vorbeşte despre dubla cetăţenie, în sensul în care cei care locuiesc acum în Ucraina şi ar avea cetăţenie ucraineană să dobândească şi alte cetăţenii şi atunci ar însemna că implică un dezavantaj faţă de comunităţile româneşti de acolo. Legea care a intrat astăzi în vigoare vorbeşte despre cu totul altceva, şi anume cetăţenii căror ţări pot să ceară şi cetăţenie ucraineană fără să renunţe la cea iniţială”, a mai precizat ministrul.

Potrivit acesteia, majoritatea comunităţilor româneşti din Ucraina sunt vorbitoare de limba română şi deţin deja cetăţenia ucraineană. Ţoiu a subliniat că legea nu interferează cu dreptul românilor de a dobândi cetăţenie română.

„Dacă un cetăţean român ar vrea să obţină cetăţenie ucraineană, într-adevăr, ar avea nişte piedici în procesul legal, dar noi nu ştim să fie cereri într-un număr mare. Gândiţi-vă că asta ar însemna ca cetăţenii români să ceară cetăţenie ucraineană şi, practic, să se pună şi sub constrângerile şi obligaţiile legilor din Ucraina, inclusiv aceea de convocare la război”, a explicat ministrul.

Clarificările cerute de PSD

În contextul în care PSD a cerut clarificări privind omisiunea României de pe lista ţărilor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că modificarea legislativă din Ucraina vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene de către cetăţeni străini ce contribuie ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene, desfăşoară activităţi umanitare sau fac parte din comunităţi ucrainene din afara ţării. Această lege urmăreşte consolidarea legăturilor cu diaspora ucraineană.

Ţoiu a încheiat prin a menţiona că, în eventualitatea unor cereri semnificative din partea comunităţilor româneşti, România este pregătită să includă acest subiect pe agenda diplomatică.

„Repet, informaţiile care au fost în spaţiul public, privind faptul că comunităţile româneşti din Ucraina n-ar avea, practic, prin această lege, alte drepturi ca alte comunităţi, sunt informaţii false”, a concluzionat ministrul.

