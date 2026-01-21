Discuție „constructivă” cu șeful NATO

Trump a precizat că, în urma unor discuții pe care le-a descris drept constructive, cei doi au ajuns la „un cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda”, care ar putea fi avantajos atât pentru Statele Unite, cât și pentru toți membrii NATO.

„În baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 februarie”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Tarifele, anunțate cu câteva zile înainte de Forumul Economic Mondial, ar fi început de la 10% pentru importurile din Franța, Germania, Regatul Unit, Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda și încă o țară europeană, urmând să crească până la 25% în luna iunie.

Donald Trump condiționase menținerea acestor taxe de sprijinul statelor europene pentru achiziționarea Groenlandei de către SUA de la Danemarca.

JD Vance, Marco Rubio și Steve Witkoff, desemnați să negocieze

Președintele american a mai spus că negocierile vor fi gestionate de vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și alți oficiali, care îi vor raporta direct evoluția discuțiilor.

Anunțul a fost făcut la câteva ore după discursul lui Trump de la Davos, în care acesta a reiterat că Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și globală a SUA și a afirmat că aliații NATO ar putea fi de acord cu un control american asupra insulei, pentru care Washingtonul ar fi „foarte recunoscător”.

Totodată, Donald Trump a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra teritoriului arctic.

La rândul său, Mark Rutte a cerut „o diplomație atentă” în declarațiile sale de la Davos, recunoscând existența unor tensiuni în cadrul alianței, dar subliniind angajamentul de a identifica soluții privind Groenlanda.

La începutul săptămânii, Trump publicase și un mesaj privat primit de la Rutte, în care acesta își exprima disponibilitatea de a lucra la o rezolvare a situației.

