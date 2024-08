Alessandra Stoicescu, de mână cu Cate Blanchett la Festivalul de Film de la Veneția. Actrița a vorbit cu prezentatoarea: „Mulțumesc pentru magie”

Festivalul de Film de la Veneția 2024 are loc în perioada 28 august – 7 septembrie. La ediția cu numărul 81 a fost invitată și Alessandra Stoicescu, care nu a apărut singură la eveniment, ci alături de Sergiu, soțul ei. Îmbrăcată într-o rochie roșie creată de Maria Lucia Hohan, vedeta a făcut furori.

Alessandra Stoicescu, la Festivalul de Film de la Veneția

Nu doar cu apariția ei a impresionat, ci și cu întâlnirea uimitoare de care a avut parte. Alessandra Stoicescu a întâlnit-o pe actrița Cate Blanchett la Festivalul de Film de la Veneția 2024. Prezentatoarea a și stat de vorbă cu starul, care i-a făcut o impresie foarte bună.

„Cred că totul se întâmplă cu un rost și magia unei întâlniri unice nu poate fi explicată imediat, ci doar primită cu smerenie. Cate Blanchett e o actrița divină, hipnotizantă, inteligentă, ironică, o femeie superbă. Am întâlnit-o ieri pe terasa de la Palazzo del Cinema și, când eu simțeam că nu e timp și nu sunt cuvinte suficiente să-i povestesc cât de mult o admir, m-a luat simplu și cald de mână și m-a dus cu ea câțiva pași să continuăm să vorbim.

A încheiat simplu, regal: Să ai o seară magică! Mulțumesc, Cate Blanchett, pentru magie și pentru mesajul real de women empowerment primit la momentul cel mai potrivit. Aici, la Veneția, ziua a fost plină de întâlniri și planuri alături de femei puternice, planuri despre cum ne putem folosi forța noastră pentru a schimba lumea și a da forță, încredere și șanse egale tuturor femeilor”, a scris Alessandra Stoicescu pe Facebook, unde a distribuit și câteva poze în care apare de mână cu Cate Blanchett.

Cum se menține în formă Alessandra Stoicescu

Alessandra Stoicescu e prezentatoare de știri la Antena 1, iar dincolo de carieră e soție și mamă. Vedeta are mare grijă și de silueta ei, într-un interviu pentru UNICA a dezvăluit cum se menține în formă la 46 de ani.

„Secretul siluetei consider că este echilibrul, așa cum ar fi bine să îl păstrăm în toate, în viață. Astfel, îmi fac poftele, dar în cantități mici. Spre exemplu, vara asta am mâncat înghețată mai multă decât în alți ani, dar am avut grijă să nu am și alte dulciuri pe masă… Mă ajută foarte mult genele bune, dar îmi feresc existența de excese alimentare și de stres, pe cât posibil.

Cel mai eficient sport este jocul cu Sara, cu care alerg, fac ridicări și coborâri, genuflexiuni cu ea în brațe… este cel mai bun și mai plăcut antrenament, știu că îmi vor da dreptate toate mamele :)”, a spus vedeta, care e mama unei fetițe în vârstă de 3 ani.

