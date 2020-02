De Livia Lixandru,

Totul s-a întâmplat când era pe punctul de a ajunge la Gina Pistol, care îi aştepta într-unul din frumoasele turnuri din Filipine.

După ce a urcat mai bine de 200 de scări, Abagiu s-a împiedicat şi a căzut, lovindu-se puternic la cap. „Mintea îmi spunea: Dacă nu te ţii, o să cazi”.

„Mi-am spart faţa. Am dat cu capul de pământ. Picioarele mi s-au tăiat, mi-au fugit de tot de sub mine. Nu le-am mai simţit.

Nu am avut niciodată în viaţa mea tipul ăsta de reacţie, să nu mai am control deloc asupra corpului meu, de altfel, asta s-a întâmplat. Am dat cu capul de asflat şi cu genunchii de marginea treptei”, a declarat el, în cadrul emisiunii, potrivit Spynews.

„Mă bucur că nu a păţit nimic la mâini. Vă daţi seama că, un make-up artist să păţească ceva la mâini, mai ales că eu l-am convins să vină aici.. îl aveam pe conştiinţă. Bine că nu are nimic la mâini. La genunchi are doar nişte julituri. Deci suntem ok, e bine! Am supravieţuit!”, a spus Radu Vlăduţ, cel cu care Alex Abagiu este în echipă şi îi este și cel mai bun prieten

Citeşte şi:

Imagini adevărate! Polițiștii acuzați de soția politicianului PNL asociat cu clanurile interlope că ”Intră și ne omoară!” au vorbit în șoaptă cu copiii și s-au jucat cu câinele băiețelului

Investigație Inclusiv: Caracatița medicamentelor de sute de mii de euro, vândute la negru în farmacii. Cum acționează rețeaua de trafic

Opt familii din București speră ca primăria să nu le dea afară din casa abandonată din Sectorul 5 în care și-au făcut un cămin

GSP.RO Ilie Năstase i-a dezvăluit porecla lui Țiriac: „Așa îi zic copiii mei”

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2020. Scorpionii se focusează pe sfera sentimentală