În septembrie, Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de Oana Zăvoranu. După ce s-a aflat că cei doi s-au despărțit, vedeta a ieșit public și a anunțat că oficial este o femeie liberă. De fapt, vedeta și soțul ei continuau să țină legătura, să vorbească, deși în ochii tuturor ei erau separați.

Soțul Oanei Zăvoranu recunoaște acum că a făcut „o prostie atunci când am plecat” și consideră că totul a avut loc „într-un moment de rătăcire”. Alex Ashraf a renunțat la divorț și a luptat pentru împăcarea cu soția, care l-a iertat și l-a primit înapoi acasă.

Alex Ashraf: „Când am realizat gafa imensă făcută, am purtat o lungă discuție cu Oana”

„Eu am făcut primul pas al împăcării. Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate.

De data asta a fost vina mea! Când am realizat gafa imensă făcută, am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta. Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să ținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, a declarat Alex Asraf, care oferă amănunte din culisele împăcării.

Recomandări „Suntem de trei ori mai puțini decât pensionarii speciali și diferența de sume e de la cer la pământ…” Urmașii românilor persecutați politic așteaptă de doi ani banii promiși de Guvern

„Cine crede că Oana aștepta momentul în care să mă vadă îngenuncheat în fața ei, cu un imens buchet de flori în mână și cu un parfum sau vreun Rolex, în cealaltă, greșește! Amândoi am realizat că într-un cuplu vina se împarte la doi și tot împreună ne-am oferit o nouă șansă”, a mai spus Alex Ashraf, care i-a făcut un jurământ Oanei Zăvoranu când s-au împăcat.

„I-am promis că-i voi fi fidel! Asta e tot ce contează! Și i-am mai spus că nu o să mai calc strâmb, niciodată!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„I-am cerut iertare și putem spune azi că tot răul a fost spre binele nostru”

Pentru ca Oana Zăvoranu să-l ierte, Alex Ashraf i-a adus aminte acesteia cât de bine se potrivesc. „Legămintele sunt cele care au contat pentru noi. Am realizat că ne completăm foarte bine împreună, așa că i-am propus, aș putea spune, să trăim împreună până la adânci bătrânețe, cum se spune, până atunci când vom nevoiți să ne punem pamperși unul, altuia!”, a explicat el.

Recomandări Avertisment: România e mai harnică și mai productivă decât politica sa externă irelevantă. De ce?

Și a continuat: „Se pare că uneori nu mai știi ce simți pentru acela lângă care ai stat zece ani, 24 de ore din 24, bot în bot! ȘI atunci ai nevoie să iei o ușoară distanță, să faci un fel de pauză.

Am avut astfel timp să ne gândim la relația noastră, la ceea ce ne-a unit, dar și la ceea ce ni s-a părut sau mi s-a părut că ne separă. Și imediat după aceea să înțeleg că nu luasem o decizie bună pentru mine. I-am cerut iertare și putem spune azi că tot răul a fost spre binele nostru!”.

Mesajul Oanei Zăvoranu după ce soțul ei s-a întors acasă

După ce Alex Ashraf s-a întors acasă, Oana Zăvoranu a transmis, tot pentru Cancan: „Da, ne-am împăcat. Alex s-a întors acasă acum zece zile, suntem împreună.

De o lună tot vorbeam să ne împăcăm…. A insistat și el și mă bucur că mi-am dat seama că își dorește la fel de mult ca și mine această împăcare… Am luat totul de la 0. Amanta e moartă și îngropată, nu mai există”.