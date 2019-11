De Livia Lixandru,

Alex a declarat că printre motivele pentru care cei doi ajung la ceartă se află și rețelele de socializare ale soției lui.

„Mi se pare prea mult când pui prea multe poze cu noi, story-uri cu noi. Poate la unii le place, dar poate alții cred că faci inteționat”, a spus acesta la Antena 1, potrivit Spynews. Alex Bodi susține că și el postează pe Instagram fotografii cu cei doi, dar că Bianca uneori exagerează în privința acestui lucru.

Bianca Drăgușanu și-a explicat gestul. Ea a declarat că rețele de socializare îi aduc lunar venituri de peste 10.000 de euro, iar faptul că trebuie să aibă foarte multe postări pe paginile sale de socializare reprezintă un contract pe care aceasta l-a semnat.

„Eu sunt o persoană publică, am un reach la tot Instagramul meu. Eu am contracte foarte bune la Instagramul meu si câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întamplă acolo, scriși pe foaie, 10.000 minim. Eu trebuie să am întodeauna instastory-uri”, a spus Bianca în direct la Xtra Night Show , potrivit sursei citate.

