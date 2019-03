Alex Bodi face lumină după despărțirea de Bianca Drăgușanu. „Nimic nu se întâmplă fără motive”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au separat în urmă cu câteva săptămâni, însă abia acum s-a aflat, după ce Bianca Drăgușanu a dezvăluit, de ziua ei de naștere, că este din nou singură. S-a spus că Alex Bodi a fost marele absent de la petrecerea Biancăi Drăgușanu, însă acesta a fost prezent, după cum a spus chiar el.

„Nu sunt două săptămâni, ne-am despărţit săptămâna aceasta pe cale amiabilă, am rămas prieteni, tocmai de aceea am trecut să o salut. Nu este vorba de şansă, de ce s-a întâmplat, nu are nicio legătură, am rămas prieteni. Motive sunt mereu, nimic nu se întâmplă fără motive, mai multe chestii din partea mea.

Nu că s-a speculat că mi-am petrecut timp cu fosta mea soţie, mi-am petrect timp cu fetiţa mea. Dacă ar fi să mă împac cu fosta soţie o să public. Sunt nişte lucruri pe care le decide timpul. Nu am deschis subictul de împăcare, doar am felicitat-o, nu am discutat că este cu invitaţii. I-am luat şi flori.

Suntem prieteni, aşa rămânem şi timpul le rezolvă pe toate. Nu ştim dacă vorbim de a doua împăcare. Acum chiar am decis, doi oameni nu se despart şi rămân duşmani, chiar am vorbit ok şi de aceea m-am prezentat aici”, a declarat Alex Bodi pentru spynews.ro.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a avut numeroase relații. printre cei cu care s-a iubit se numără designerul Cătălin Botezatu și fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Prințul. Vedeta a fost căsătorită pentru câteva luni cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia. După divorț, aceștia și-au reînnodat relația. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut. După separare, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate, însă povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Drăgușanu a început o relație cu Alex Bodi, însă s-a despărțit de acesta la câteva zile după Crăciun. Ulterior, despre Bianca Drăgușanu s-a zvonit că ar avea o relație cu croatul Josip Heit, nimeni altul decât șeful lui Alex Bodi. Apoi, Bianca Drăgușanu s-a întors în brațele fostului iubit, Alex Bodi.

