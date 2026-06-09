Cum au fost vandalizate camerele care monitorizează drumurile forestiere

Au fost semnalate o serie de acțiuni repetate de distrugere, vandalizare și sustragere de componente ale echipamentelor care fac parte din noul sistem național de monitorizare video a transporturilor de material lemnos, finanțat din PNRR. Ministerul Mediului a transmis că au fost afectate 9 puncte de monitorizare instalate în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș, din totalul de 331 deja instalate la nivel național.

„Atunci când cineva taie cabluri, întoarce camere, acoperă echipamente cu vopsea sau fură componente ale unui sistem de monitorizare, este legitim să presupunem că acolo există o activitate ilegală. Nu ne lăsăm intimidați. Am dispus Gărzii Forestiere Naționale să intensifice controalele în teren în zonele în care s-au produs aceste acte de vandalism. Cine are ceva de ascuns trebuie să știe că efectul va fi invers: acolo unde echipamentele sunt atacate, controalele vor fi intensificate”, a declarat Diana Buzoianu, într-o conferință de presă organizată marți.

Cele mai multe camere au fost distruse sau furate în Suceava

Printre incidentele documentate se numără distrugerea și sustragerea unor camere LPR la Ostra, tăierea cablurilor la Podu Coșnei – Coșna, forțarea unor cofrete metalice, reorientarea camerelor și tăierea cablurilor de alimentare la Văleni-Stânișoara, precum și acoperirea cu vopsea și reorientarea camerelor la Valea Stânei – Cârlibaba, toate în județul Suceava, potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

De asemenea, au mai fost repoziționate camerelor la Sabasa – Borca, din județul Neamț, și Teșila – Valea Doftanei, județul Prahova, precum și distrugeri și sustrageri de echipamente la Băile Borșa și Rona de Sus, județul Maramureș.

Plângeri penale pentru distrugere și furt calificat

Plângerea penală vizează infracțiunile de distrugere și furt calificat. Ministerul Mediului se constituie parte vătămată și parte civilă în dosar. Urmează ca prejudiciul să fie stabilit după finalizarea evaluării tehnice a componentelor distruse, deteriorate sau sustrase și a costurilor necesare pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii afectate.

Ministerul Mediului implementează proiectul „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”, finanțat prin PNRR. Proiectul are o finanțare de 208,9 milioane lei, fără TVA, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare a controlului forestier din România.

„Sistemul include trei componente majore: analiza satelitară a modificărilor din coronamentul pădurilor, inclusiv prin utilizarea datelor Sentinel-2; monitorizarea transporturilor de material lemnos prin camere video inteligente, conectate cu SUMAL 2.0; scanare LiDAR aeriană și terestră, pentru realizarea unor modele digitale detaliate ale pădurilor și verificarea volumelor exploatate”, precizează MMAP într-un comunicat.

Camerele vandalizate vor fi repuse în funcțiune

Echipele tehnice intervin pentru remedierea punctelor afectate, repoziționarea camerelor, înlocuirea componentelor distruse sau sustrase și repunerea în funcțiune a infrastructurii de monitorizare.

Proiectul este realizat în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și este interconectat cu SUMAL 2.0. Prin acest sistem, România dezvoltă un control forestier modern, bazat pe date, tehnologie, trasabilitate și intervenții rapide în teren.

„Pădurile României nu pot fi apărate doar cu declarații. Ele trebuie apărate cu instituții funcționale, cu date, cu tehnologie, cu anchete atunci când legea este încălcată și cu consecințe clare pentru cei care încearcă să blocheze controlul statului. Continuăm implementarea sistemului CCTV, reparăm ce a fost afectat, extindem rețeaua de monitorizare, intensificăm controalele în zonele vulnerabile și cerem sancționarea celor care au atacat această infrastructură”, a mai declarat ministra Diana Buzoianu.