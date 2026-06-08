Sistemul urmărește traseul ambalajelor de la producător la reciclare, un mecanism vital pentru România în contextul țintelor de reciclare impuse de Uniunea Europeană.

Rata de colectare a ambalajelor SGR, 83% anul trecut

Rata de colectare a ambalajelor SGR a ajuns la 83% în 2025, conform datelor furnizate de companie.

Unde sunt cele 5 miliarde de lei din reciclarea sticlelor și ambalajelor, strânse de RetuRO în cei doi ani și jumătate

Foto: Libertatea

„Nivelul garanțiilor nerevendicate este în mod natural în scădere, acestea fiind direct corelate cu rata de returnare a ambalajelor în sistem”, explică administratorul SGR.

Veniturile generate de vânzarea materialelor reciclate, tariful de administrare și garanțiile nerevendicate sunt reinvestite exclusiv în dezvoltarea sistemului.

Cele 5 miliarde de lei sunt sumă rulată în cadrul sistemului care are ca punct de plecare producătorul sau importatorul de produse și se termină la reciclator.

Administratorul SGR a precizat că ponderea veniturilor din valorificarea materialelor în structura de venituri a SGR a crescut de la 9% în 2024 la 17% în 2025, respectiv la 21% în estimarea pentru 2026, „reflectând consolidarea progresivă a fluxurilor de colectare și valorificare a materialelor reciclabile”.

Unde sunt cele 5 miliarde de lei din reciclarea sticlelor și ambalajelor, strânse de RetuRO în cei doi ani și jumătate
Foto: Libertatea

Mecanismul financiar după care funcționează SGR

Sistemul funcționează prin contribuția producătorilor, comercianților și consumatorilor.

Producătorii achită către RetuRO valoarea garanțiilor ambalajelor, alături de un tarif de administrare pentru fiecare unitate de ambalaj introdus pe piață.

Începând cu 8 iunie 2026, tariful de administrare este de 0,2451 lei pentru sticlele mici (≤500 ml) și 0,1190 lei pentru ambalajele din plastic transparent.

Comercianții își recuperează garanția de la consumatori, care la rândul lor primesc cei 50 de bani per ambalaj returnat.

Pentru retailerii implicați, RetuRO plătește un „tarif de gestionare” ce acoperă costurile de preluare și stocare a ambalajelor.

De exemplu, tariful pentru ambalajele mici colectate manual este de 0,0911 lei, iar pentru cele colectate prin RVM-uri este de 0,1363 lei. Aceste tarife, actualizate anual de experți independenți, devin componenta principală de cost a sistemului.

Ce se întâmplă când românii nu returnează sticlele și ambalajele

Un alt pilon financiar al SGR îl reprezintă garanțiile nerevendicate, adică acele sticle și ambalaje pe care românii nu le returnează.

Potrivit legislației, aceste sume sunt destinate exclusiv susținerii și dezvoltării sistemului.

„Valorile agregate privind garanțiile nerevendicate sunt în curs de consolidare și validare în cadrul proceselor de raportare financiară și vor fi comunicate public în conformitate cu obligațiile legale de raportare”, a transmis RetuRO.

Restituirea garanției pentru ambalajele returnate la automatele de reciclare nu implică, de regulă, plata unui impozit. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor din Polonia atrage însă atenția că există situații în care banii recuperați în acest mod pot fi considerați venit impozabil.

Cine sunt acționarii RetuRO

RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. funcționează pe principiul not-for-profit, ceea ce înseamnă că orice profit este reinvestit în dezvoltarea sistemului.

Compania este rezultatul colaborării între Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%), Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

Cu finanțare exclusiv privată, RetuRO asigură transparență în gestionarea ambalajelor și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a României.

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