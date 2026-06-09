Plasa de protecție controversată

Pe versanții din jurul orașului Villach, din landul austriac Carintia, oile definesc peisajul de secole întregi. Însă păstoritul montan se află sub presiune: populația de lupi este în creștere în Austria, iar odată cu ea și numărul atacurilor asupra animalelor. În acest context, Rudolf Schaubach, fost fermier și vânător, a dezvoltat o idee neobișnuită: o plasă de protecție cu țepi din plastic care îmbracă oile ca o cămașă de zale.

Bărbatul a lucrat timp de trei ani la invenția sa, pe care între timp a înregistrat-o la Oficiul European de Brevete. Vorbind despre motivația sa, Schaubach a declarat pentru publicația Kronen-Zeitung că trebuie să existe o modalitate „prin care ambele [specii] să poată trăi libere”.

Cum ar trebui să funcționeze „cămașa de zale”

Plasa are dimensiuni de aproximativ 1,5 pe 1,6 metri și cântărește între două și trei kilograme, adică aproape la fel de mult ca lâna naturală a unei oi. Aceasta este compusă din țepi de plastic acoperiți cu furtunuri de cauciuc. Benzile elastice sunt cele care o mențin fixată pe poziție.

Mecanismul de protecție este conceput special pentru corpul și gâtul oii. Într-o declarație pentru Der Spiegel, Schaubach a explicat că, de regulă, lupul mușcă în zona laringelui.

În momentul în care va mușca din țepi va simți durere, însă fără a-i provoca răni grave. Schaubach mizează pe faptul că lupul va ține minte această experiență și nu va mai încerca să muște pe viitor.

Testul a fost făcut pe pășune

Crescătorul de oi Martin Martin din valea Gailtal a acceptat să participe la acest experiment. Oaia sa mamă „Ananas”, mielul acesteia „Cabanossi” și încă o oaie au fost echipate cu plasa de protecție, în mai 2026, și duse pe o pășune montană, zonă în care un lup fusese deja văzut de mai multe ori.

De asemenea, Schaubach a instalat o cameră video pentru a documenta eventualele întâlniri cu lupii. Însă, înainte ca vreun atac să poată fi înregistrat, autoritățile au intervenit: un medic veterinar oficial a dispus îndepărtarea plasei de protecție de pe oaia de test. La baza acestei decizii au stat acuzațiile aduse de activiștii pentru protecția animalelor.

Asociația pentru protecția animalelor din Viena, „Tierschutz Austria”, a depus o plângere împotriva lui Schaubach și a crescătorului de oi, sub suspiciunea de cruzime împotriva animalelor și de posibilă încălcare a Legii privind protecția animalelor din Austria.

O „idee foarte proastă”

Madeleine Petrovic, activistă în cadrul asociației, a declarat că este vorba despre o „idee foarte proastă”. Un expert judiciar autorizat a constatat că oaia nu se poate mișca cu plasa. În plus, în timpul unei eventuale fugi, animalul s-ar putea agăța în tufișuri. De asemenea, lupul nu ar fi cu adevărat respins, deoarece picioarele și ugerul rămân neprotejate.

Tierschutz Austria a solicitat deschiderea unei proceduri administrative de sancționare și a cerut eliberarea imediată a oii în cauză din respectivul dispozitiv.

Schaubach respinge criticile

Inventatorul respinge acuzațiile. Acesta a afirmat că oaia a purtat plasa timp de trei sau patru zile. Animalul s-a așezat pe iarbă, s-a ridicat, iar mielul a supt fără nicio problemă. El a adăugat că nu înțelege ce anume nu ar fi fost în conformitate cu bunăstarea animalului în toată această procedură.

Rudolf Schaubach bănuiește că cei care îl critică au văzut doar o imagine sau un videoclip pe internet. „Nu m-a contactat nimeni”, a declarat el. Argumentele conform cărora oile ar putea suferi de deshidratare, că plasa ar fi prea grea sau că animalele nu s-ar putea așeza pe sol au fost calificate de acesta drept „prostii”.

O plângere penală și costuri mari

Între timp, pe numele lui Schaubach a fost depusă o plângere sub suspiciunea de cruzime împotriva animalelor. El a primit o notificare oficială în acest sens la 26 mai 2026, din partea autorităților districtuale din Villach.

Până când se va lua o decizie, acesta intenționează să lucreze la o nouă versiune. Pe viitor, dispozitivul nu va mai proteja întregul corp, ci în special zona gâtului și a abdomenului. Astfel, structura ar urma să devină mai ușoară și mai practică.

Conform propriilor declarații, Schaubach a investit până acum între 50.000 și 60.000 de euro, sumă ce include înregistrarea brevetului și onorariile avocaților. Până în prezent, nu a vândut nicio cămașă de protecție. În această perioadă, el se află în căutarea unei companii care ar putea produce aceste cămăși la o scară mai largă.

Cât ar urma să coste o astfel de cămașă de protecție, inventatorul nu poate spune încă. Totuși, acesta a menționat că plasele ar trebui să fie subvenționate din fonduri europene pentru a fi rentabile din punct de vedere economic pentru fermieri. O astfel de plasă are o durată de viață de zeci de ani, iar oile ar putea să o poarte din primăvară până în toamnă.

O rază de speranță pentru fermierii aflați sub presiune?

În Germania, conform datelor oferite de Centrul Federal de Documentare și Consiliere privind Lupii, prădătorii au ucis peste 4.000 de animale de fermă în cursul anului 2024, dintre care peste 90% au fost oi și capre.

În Carintia, aproximativ 2.000 de crescători de oi dețin în jur de 50.000 de ovine. În ciuda măsurilor de protecție a turmelor, atacurile lupilor continuă să aibă loc în mod repetat de ani de zile. Din acest motiv, printr-o ordonanță controversată privind gestionarea riscurilor, landul Carintia permite împușcarea lupilor.

Revenirea lupului în Germania și în Europa reprezintă, în același timp, un succes al protecției speciilor și o cauză a conflictelor tot mai accentuate. Din anul 2000, numărul teritoriilor confirmate ca fiind populate de lupi în Germania a crescut la aproximativ 280. Până în 2020, populația a înregistrat o creștere exponențială, însă, în prezent, această evoluție tinde să se stabilizeze sub forma unei curbe în „S”.

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