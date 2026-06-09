Filmare: Paul Robert Nitoi/Libertatea

Mircea Geoană: Cum văd alți decidenți Sănătatea

Una dintre cele mai mari probleme ale sistemului de sănătate românesc este tendința clasei politice de a pasa responsabilitatea de la un minister la altul. Sănătatea este adesea privită ca un subiect mult prea sensibil, un mediu măcinat de tensiuni în care puțini vor să se implice direct. Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România a explicat pentru Libertatea de ce viitorul ministru al Sănătății va avea nevoie de coaliții dincolo de sfera medicală pentru a reuși.

„De foarte multe ori și alți decidenți spun că sănătatea e un cartof fierbinte, să-l lăsăm acolo, să se zbată ministrul Sănătății și șeful Casei de Asigurări de Sănătate să găsească soluții, pentru că e prea complicat să ne băgăm și noi, pentru că este un subiect sensibil.”

Pentru a rupe acest cerc vicios și acel „dialog al surzilor” în care fiecare actor își repetă mecanic poziția știută dinainte, Geoană propune o modernizare de la temelie și o transparență totală: „Trebuie să avem totul digitalizat, de la cel mai mare spital universitar până la cel dintr-o comună. Să avem acces la informație, să putem să comparăm datele, să optimizăm resursele”, susține Mircea Geoană.

Alexandru Petrescu, ASF: Digitalizarea, un instrument care cere luciditate

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a adus în discuție la evenimentul organizat de Institutul Aspen România în cadrul Programului său dedicat Sănătății și Calității Vieții, Aspen Healthcare Summit 2026, pilonul solid al pieței financiare non-bancare și al asigurărilor de sănătate, privite ca soluții complementare capabile să preia din presiunea uriașă ce apasă pe sistemul public. Acesta a explicat că aducerea solidarității în secolul XXI obligă instituțiile să privească dincolo de tiparele clasice:

„Rethinking Solidarity nu înseamnă abandonarea solidarității. Înseamnă aducerea ei în secolul XXI. Înseamnă să acceptăm că solidaritatea nu mai poate fi doar redistribuire bugetară. Ea trebuie să însemne prevenție, educație financiară, digitalizare, date utilizate etic, produse de asigurare clare, protecția consumatorului, parteneriate instituționale și o cultură publică a responsabilității.”

În privința introducerii tehnologiilor de vârf, președintele ASF a lansat un îndemn la pragmatism, amintind că rolul inovației este să rămână mereu în slujba securității umane, fără a genera noi punți de discriminare:

„Digitalizarea poate avea aici un rol major. Datele, folosite corect și protejate riguros, pot susține modele mai bune de prevenție, evaluare a riscurilor și personalizare a serviciilor. Dar digitalizarea trebuie tratată cu luciditate. Ea nu este magie administrativă și nici panaceu tehnologic. Este un instrument. Poate produce eficiență, dar poate produce și excludere, dacă nu este însoțită de reguli clare, acces echitabil și protecție reală a persoanei,” a spus Petrescu.

Pentru viitor, acesta a subliniat că piața asigurărilor de sănătate, aflată pe o traiectorie pozitivă, cu prime brute subscrise de aproximativ 1,2 miliarde lei în 2025, trebuie clădită pe repere de o corectitudine impecabilă: „Viitorul asigurărilor de sănătate trebuie construit pe câteva principii simple, dar ferme. Stabilitate financiară […] Transparență […] Conduită corectă […] Inovație responsabilă, pentru ca tehnologia să servească omul, nu să îl transforme într-un simplu profil de risc. Și, poate cel mai important, încredere.”

Paradoxul digitalizării în România: Tehnologia există, dar nu o folosim

În cadrul dezbaterilor de la Aspen Healthcare Summit, speakerii au evidențiat un paradox autohton greu de acceptat: tehnologia românească de vârf este adoptată de marile agenții de securitate ale lumii, în timp ce spitalele noastre rămân îngropate în hârtii.

„Trebuie să recunosc că sunt puțin dezamăgit de ce se întâmplă în România și vă dau un exemplu, probabil că toată lumea știe de UiPath. În toată lumea, în toate țările mari și dezvoltate se lucrează cu ei. Lucrează instituții minunate: FBI-ul, CIA-ul, FDA-ul. În România nu se implementează. Eu mi-aș dori ca inteligența artificială, măcar cea dedicată medicinei și sistemului sanitar, să fie implementată”, a afirmat Iulian Trandafir, membru în boardul Institutului Aspen.

UiPath este o companie globală de tehnologie, lider mondial în domeniul RPA (Robotic Process Automation) și al Inteligenței Artificiale, dezvoltând softuri și „roboți virtuali”. Fondată în România de antreprenorul Daniel Dines, compania a pornit inițial dintr-un apartament din București, iar în prezent este listată la Bursa de la New York (NYSE), ajungând la o capitalizare de piață de miliarde de dolari. Tehnologia dezvoltată de UiPath este atât de avansată și sigură încât este utilizată la nivel global de companii gigant. Roboții sunt făcuți să preia și să automatizeze sarcinile repetitive, birocratice și consumatoare de timp dintr-o organizație (cum ar fi introducerea de date, generarea de rapoarte sau procesarea de documente).

Cristian Bușoi: Inteligența Artificială va schimba radical studiile clinice

Cristian Bușoi, membru în Consiliul de Administrație al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), a subliniat că presiunea demografică mondială obligă sistemele medicale să își modifice paradigma prin tehnologie: „În mod clar, o populație care va trăi din ce în ce mai mult înseamnă costuri suplimentare și o eficientizare a sistemelor actuale. Și aici, inteligența artificială poate juca un rol important prin detectarea timpuriei anumitor afecțiunii, ceea ce va scădea costuri pentru societate.”

Bușoi a arătat că viitorul medicinei se decide la intersecția dintre inovație și date: „De asemenea, investițiile în inovație pot fi eficientizate prin inteligența artificială, traiurile clinice vor arăta diferit în viitor și discutăm și la agenția medicamentului […] despre toate aceste provocări și aceste oportunități pe care digitalizarea, inteligența artificială și implementarea noilor legislații le poate aduce…”

Primul pas spre viitor: Dosarul Electronic de Sănătate și telemedicina

Pentru ca toate aceste tehnologii de screening și asistență digitală să dea roade, sistemul are nevoie urgentă de o bază de date solidă și integrată. Iulian Trandafir, membru în boardul Institutului Aspen, a punctat că așteaptă cu prioritate o reformă majoră a infrastructurii de date: „Eu aștept cu răbdare apariția dosarului de sănătate (n.r. – Dosarului Electronic de Sănătate), care să sperăm că va crea o bază digitală care poate fi prelucrată, va fi validată și va putea fi folosită în continuare.”

Potrivit lui Trandafir, ,,în sistem se pierd 3,5 miliarde de euro pe an. Putem să scoatem acești bani numai dacă putem folosi, dacă putem implementa medicina asistată de Inteligență Artificială (AI), care să reducă acest diagnostic suboptimal”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
Viva.ro
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.RO
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
GSP.RO
Cutremur: s-ar putea rejuca toate barajele! Au decis să meargă la TAS, după dezvăluirile GSP
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Politică 22:07
Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Politică 17:15
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Parteneri
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Adevarul.ro
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al roș-albaștrilor
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al roș-albaștrilor
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Anunțul făcut de Anca Dinicu după ce s-a despărțit de Georgian Păun, tatăl copilului ei. Actrița născuse în urmă cu un an și jumătate
Stiri Mondene 17:30
Anunțul făcut de Anca Dinicu după ce s-a despărțit de Georgian Păun, tatăl copilului ei. Actrița născuse în urmă cu un an și jumătate
Cine sunt primii semifinaliști de la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”. Copiii chefilor vin la degustare în semifinală
Stiri Mondene 17:16
Cine sunt primii semifinaliști de la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”. Copiii chefilor vin la degustare în semifinală
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
ObservatorNews.ro
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Ce poți face în Mexic cu 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.ro
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Parteneri
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
Mediafax.ro
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Eugen Tomac răstoarnă scena politică! Ce se va întâmpla cu taxele și impozitele românilor
Redactia.ro
Eugen Tomac răstoarnă scena politică! Ce se va întâmpla cu taxele și impozitele românilor
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
KanalD.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan

Politic

Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Politică 22:07
Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Politică 17:15
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Unde se joacă, de fapt, meciurile de la Campionatul Mondial 2026. Orașele și stadioanele alese
Fanatik.ro
Unde se joacă, de fapt, meciurile de la Campionatul Mondial 2026. Orașele și stadioanele alese
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor