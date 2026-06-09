Wizz Air renunță la una dintre destinațiile importante operate de pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând din 15 septembrie 2026. Compania aeriană low-cost a anunțat că avionul bazat la Timișoara, care deservește și ruta Brașov-Nürnberg, va fi relocat din România din motive operaționale, potrivit BizBrașov.

Această decizie afectează semnificativ zborurile către Nürnberg, o rută populară cu o încărcare de peste 85%. Ultimul zbor pe această rută este programat pentru 15 septembrie, conform site-ului Wizz Air. Ruta Brașov-Nürnberg, inaugurată pe 13 octombrie 2025, va avea astfel doar 11 luni de operare.

Pierderea legăturii directe cu orașul german are implicații economice majore pentru companiile din regiune. Această anulare va lovi puternic în gigantul Schaeffler, al cărui sediu central este în zona Nürnberg, în timp ce una dintre cele mai mari fabrici ale grupului se află în Cristian, lângă Brașov..

În prezent, Wizz Air este singura companie care operează zboruri regulate de pe Aeroportul Brașov către 10 destinații europene. Trei dintre acestea sunt în Germania (Dortmund, Nürnberg și Memmingen/München Vest), trei în Italia (Napoli, Milano și Roma), două în Polonia (Katowice și Varșovia) și câte una în Anglia (Londra-Luton) și Ungaria (Budapesta).

După 15 septembrie 2026, doar două destinații din Germania vor mai fi disponibile de pe Aeroportul Brașov, dacă nu intervine vreo schimbare neașteptată. Rămâne de văzut dacă Schaeffler sau alte companii interesate vor reuși să încurajeze alte companii aeriene să preia această rută importantă.

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat sâmbătă, 30 mai, un nou record în ceea ce privește traficul de pasageri. Într-o singură zi, aeroportul brașovean a avut 3.145 de pasageri transportați, fiind operate 9 zboruri și 18 mișcări aeroportuare.

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