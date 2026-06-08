O bucată de pită grecească începe de la 1 euro

Potrivit analizei realizate direct la fața locului, clasica pâine sau pita, care deschide orice masă în Grecia, costă în 2026 între 1 și 1,50 euro.

Aperitivele tradiționale, extrem de îndrăgite de turiști, au prețuri cuprinse între 5 și 7,50 euro pentru o porție de tzatziki, tirokafteri (crema de brânză picantă) sau tarama.

În ceea ce privește salatele, prețurile reflectă și ele tendința generală de creștere:

Salata grecească (Choriatiki) : Între 9,50 și 11,90 euro. Deși prețul poate părea ridicat la prima vedere, porțiile rămân generoase, fiind ideale pentru a fi împărțite.

: Între 9,50 și 11,90 euro. Deși prețul poate părea ridicat la prima vedere, porțiile rămân generoase, fiind ideale pentru a fi împărțite. Salatele speciale: Cele care conțin quinoa, fructe sau creveți pornesc de la 12 euro și pot ajunge la 15 euro.

Cele care conțin quinoa, fructe sau creveți pornesc de la 12 euro și pot ajunge la 15 euro. Aperitivele calde (Mezedes) : Brânza prăjită (saganaki sau talagani) costă între 6,50 și 8,90 euro, în timp ce chiftelele de dovlecei sau vinetele la grătar variază între 6 și 8,90 euro.

: Brânza prăjită (saganaki sau talagani) costă între 6,50 și 8,90 euro, în timp ce chiftelele de dovlecei sau vinetele la grătar variază între 6 și 8,90 euro. O porție de cartofi prăjiți (tăiați manual) a ajuns să coste 5,50 – 6 euro.

„Da, știm că acasă o faci cu 15 lei, dar roșiile alea au văzut soarele Eladei, iar felia de feta e de mărimea unui laptop mic”, explică românul în postarea sa.

Capcana din meniu: peștele zilei

Pentru pasionații de gastronomie mediteraneeană, fructele de mare și peștele reprezintă principala atracție. Totuși, aici se ascunde și cea mai mare capcană financiară a vacanței.

În timp ce peștele mic (hamsii sau sardine la grătar) este o opțiune accesibilă, variind între 8 și 11,90 euro, delicatesele cresc bugetul considerabil. O porție de calamar prăjit, caracatiță sau creveți costă între 12,90 și 19,90 euro porția, iar o porție de doradă ajunge la 18 euro.

Cu toate acestea, românul a tras un semnal de alarma asupra prețurilor „peștelui zilei”, aceste preparate fiind taxate la kilogram, nu la porție, iar nota finală de plată poate fi un adevărat șoc.

„Dacă chelnerul îți zâmbește larg și te cheamă la vitrină să-ți alegi un pește mare, întreabă prețul pe kilogram ÎNAINTE să dai din cap extaziat. Altfel, peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”, explică românul stabilit în Grecia.

Pentru cei care preferă carnea sau preparatele mai consistente, alternativa economică rămâne valabilă: o porție de moussaka costă în jur de 10 euro, în timp ce un gyros sau souvlaki la farfurie variază între 10 și 13 euro.

Cât costă băuturile la terasele grecești în 2026

Prețurile la băuturi au rămas relativ stabile, adaptate temperaturilor ridicate din peninsulă. O apă plată la 1 litru costă în jur de 2 euro, o bere de 500 ml variază între 4,50 și 7 euro (berile locale fiind mai ieftine), iar o carafă de jumătate de litru din vinul casei costă aproximativ 7,50 euro.

În total, românul a făcut și un calcul pentru un prânz în doi, care să mulțumească pofta de mâncare mediteraneeană, explicând că pentru o apă mare, o bere sau un vin, un tzatziki, o salată grecească de împărțit și două feluri principale medii, cum ar fi un gyros și o porție de calamar, nota de plată se ridică până la 55 de euro, suma care ar trebui să includă și bacșișul.

Reacțiile internauților nu au întârziat să vină, însă acestea sunt extrem de polarizate. Mulți susțin că prețurile sunt destul de bune pentru bugetul pe care și l-au calculat pentru vacanța din această vară, însă unii susțin că se resimt scumpiri majore comparativ cu anii trecuți.

„Sunt un pic piperate prețurile”, a comentat o româncă, în timp ce alta a scris că „sunt prețuri bune, consider că dacă mergem în concediu nu trebuie să fim zgârciți!”.

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