Arbori modelați manual, de la 6 la 12 ani

Din 2006, cei doi cultivă arbori pe care îi modelează manual, forțând ramurile să se îmbine prin altoire pentru a lua forma unor scaune unice. Finisarea unei singure piese necesită un interval considerabil, de la 6 până la 12 ani de îngrijire zilnică.

Datorită complexității și rarității lor, scaunele „vii” au devenit piese de colecție extrem de exclusiviste, ale căror prețuri de pornire rivalizează cu cele ale operelor de artă de lux, relatează The Washington Post.

Cuplul britanic Gavin și Alice Munro cultivă mobilă vie pe un teren din regiunea Derbyshire încă din anul 2006.

În această inedită „livadă de scaune”, procesul de modelare a puieților este unul de lungă durată, fiind nevoie de o perioadă cuprinsă între 6 și 12 ani pentru ca un scaun să ajungă la maturitate, în funcție de climă și de tipul de lemn folosit. De la debutul experimentului și până acum, cei doi au reușit să recolteze în jur de 15 piese-prototip.

Prețul unei singure piese pleacă de la 87.000 de dolari

Valoarea unică a acestor piese de mobilier le-a propulsat direct în galeriile de artă, unde prețul unui singur exemplar pornește de la circa 87.000 de dolari.

Conștienți de potențialul ecologic al ideii lor, fondatorii proiectului vor să treacă la nivelul următor și să mărească producția. Pentru a populariza acest meșteșug de lungă durată, cuplul a lansat o serie de programe de instruire și workshop-uri dedicate studenților și elevilor pasionați de design sustenabil.

În spatele brandului „Full Grown” se află Gavin, de profesie designer de mobilă, și soția sa, Alice, specialistă în horticultură. Cuplul folosește metode tradiționale adaptate pentru a ghida creșterea copacilor sub formă de scaune.

„A fost o adevărată revelație”

În cadrul cursurilor de design, în studenție, Gavin a studiat ciclul de viață al lemnului, realizând cât de ineficient este procesul clasic de tăiere și prelucrare.

„A fost o adevărată revelație”, își amintește Gavin, arătând cât de ineficient este să aștepți decenii ca un copac să crească doar pentru a-l transforma în mobilier obișnuit. El atrage atenția că fabricarea clasică presupune mărunțirea lemnului și reasamblarea lui prin tehnici care se degradează în timp.

Scopul proiectului lor este complet diferit: o colaborare fină și non-invazivă cu natura, capabilă să dea naștere unor piese de o frumusețe aparte:

„Încercăm să găsim cea mai subtilă interacțiune posibilă cu natura, dar care să ne permită totuși să obținem obiecte frumoase ce pot rezista sute de ani.”

Cum transformă puieții în artă

În anul 2008, proiectul a prins cu adevărat amploare odată cu plantarea a circa 3.000 de arbori pe o parcelă luată în chirie, spațiu botezat ulterior „livada de scaune”.

De-a lungul timpului, cei doi au testat diverse soiuri pentru a vedea care răspunde cel mai bine la modelare, experimentând cu salcie, stejar, alun, fag, frasin și cireș.

Totul pornește de la un simplu puiet, lăsat să crească în voie timp de aproximativ cinci ani pentru a-și consolida sistemul radicular. Ulterior, pomul este retezat la nivelul solului, o metodă care forțează rădăcina să producă lăstari tineri și viguroși.

Ramurile sunt fixate și dirijate de-a lungul unui cadru metalic

Această nouă generație de ramuri este apoi fixată și dirijată cu grijă de-a lungul unui cadru metalic, fiind împletită și modelată pe măsură ce lemnul se dezvoltă.

Pentru a obține silueta dorită a scaunului, ramurile inutile sunt îndepărtate, iar celelalte sunt altoite prin legare strânsă, facilitând sudarea lor în timp. Totodată, direcția de dezvoltare a plantelor este controlată prin crestături subtile aplicate pe suprafața scoarței.

Odată finalizat ciclul de creștere, piesa de mobilier este tăiată și lăsată la uscat într-un spațiu închis timp de un an, aspectul final fiind obținut în urma unei șlefuiri minuțioase.

„Când sunt foarte tineri, sunt foarte flexibili, deci mai ușor de modelat”, a spus Alice. „Am trecut prin multe forme, matrițe și designuri.”

Mobilierul viu, un real succes internațional

Ineditele piese de mobilier au captat interesul publicului internațional, fiind incluse în expoziții de prestigiu din Europa, Asia și Statele Unite. Printre cele mai notabile realizări se numără achiziționarea unui exemplar de către Muzeul de Artă Modernă din San Francisco.

De asemenea, prin intermediul galeriei londoneze Sarah Myerscough, în jur de zece astfel de scaune-sculptură au fost vândute ca obiecte de artă de colecție, ajungând în proprietatea unor instituții muzeale, galerii și colecționari privați.

În ciuda succesului artistic, Gavin subliniază că piesele actuale nu sunt comercializate drept piese de mobilier obișnuite, ci mai degrabă ca prototipuri funcționale, deoarece o linie de producție industrială nu a fost încă pusă la punct.

Cuplul recunoaște că drumul până la fabricarea la scară largă — ținta lor principală — este încă lung. Deși aceste prime modele pot fi folosite pentru a sta pe ele, utilizarea lor necesită atenție, iar nivelul de confort nu este încă uniform.

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