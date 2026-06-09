Greșeala care l-a dat de gol

Un bărbat a fost arestat după ce a întrebat mai mulți agenți ai Poliției Federale care este drumul cel bun în timp ce încerca să ajungă acasă, în Elveția. Dar ce s-a întâmplat, mai exact?

Conform datelor oficiale, bărbatul voia pur și simplu să se întoarcă în Elveția. Luni seară, el s-a adresat polițiștilor din Weil am Rhein-Otterbach și i-a întrebat cum poate ajunge în Elveția, țară aflată la o distanță de doar câteva sute de metri.

Furt cu uz de armă

Bărbatul probabil că nu bănuia ce avea să urmeze. Polițiștii federali i-au verificat actele de identitate, moment în care au descoperit că pe numele său era emis un mandat de arestare care trebuia pus în executare.

Potrivit datelor, bărbatul de 42 de ani fusese condamnat anul trecut de o instanță din Germania la o amendă penală în valoare de 1.800 de euro (echivalentul a aproximativ 1.660 de franci) pentru furt cu uz de armă. Cu toate acestea, el nu a plătit niciodată amenda – iar exact acest lucru i-a fost acum fatal.

Elvețianul ispășește o pedeapsă cu închisoarea

Bărbatul, cu domiciliul în Elveția, nu a putut achita amenda nici luni seară. Drept urmare, agenții l-au reținut și l-au transferat în cel mai apropiat penitenciar. În prezent, conform Inspectoratului Poliției Federale, acesta execută o pedeapsă cu închisoarea de câteva săptămâni.

Acesta nu este singurul caz. La sfârșitul lunii mai, Poliția Federală a arestat un alt elvețian pe teritoriul Germaniei.

Pe numele bărbatului de 31 de ani exista un mandat internațional de arestare emis de autoritățile elvețiene. El a fost încătușat de polițiștii federali la scurt timp după sosirea sa pe Aeroportul din München.

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