Anunțul a fost făcut chiar de către actriță, printr-o postare pe Instagram, la story, în care apare alături de bărbatul care a făcut-o mamă.

„O mică schimbare în povestea noastră: eu și Georgian am ales să trecem de la statutul de iubiți la cel de buni prieteni. Suntem absolut ok, nu e loc de nicio dramă, pur și simplu am realizat că aceasta e cea mai bună formă prin care ne putem continua drumul. Formăm o echipă în creșterea copilului nostru și asta e tot ce contează. Mulțumim pentru gândurile bune! În caz că există”, a scris Anca Dinicu pe instastory.

Discreți cu viața lor personală, Anca Dinicu și Georgian Păun nu au apărut de foarte multe ori împreună în spațiul public, astfel că fanii au rămas surprinși de anunțul făcut de vedetă.

Potrivit celor spuse de Anca Dinicu, ea și Georgian Păun au rămas în relații bune și își vor crește în continuare împreună fiul.

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În urmă cu doar câteva luni, invitată în podcastul lui Speak, actrița dezvăluia că, după ce a născut, a ajuns la psihiatru.

„Mi-a dat niște pastiluțe pe bază de plante, deci hai să ne liniștim… Ceva cu șofran. Nu m-am dus eu direct, mi-a recomandat un alt doctor. Eu m-am dus la endocrinolog. Am zis să fac niște analize hormonale, că trebuie… Eu sunt și puțin ipohondră și îmi place să verific, să mă știu eu bine… Mi-a zis endocrinologul să mă duc la psihiatru, căci crede că este vorba despre un burnout. Și m-am dus, am vorbit vreo oră, nu au fost 2-3 întrebări… În ultimul an nu am dormit deloc. Lipsa somnului m-a dus aici. Am avut un an nebun”, afirma Anca Dinicu.

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