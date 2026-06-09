„Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a declarat premierul desemnat.

Tomac crede că Parlamentul va vota guvernul său

Mai mult, el se declară încrezător că votul va fi unul favorabi: „Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură.”

Credeți că are șanse guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului? ✓ Da 16% (141 voturi) ✓ Nu 84% (765 voturi)

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Eugen Tomac s-a lovit de un zid de scepticism în discuțiile cu PNL, USR și UDMR

Liderii PNL conduși de Ilie Bolojan, după discuțiile cu Eugen Tomac. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Luni, 8 iunie 2026, premierul desemnat Eugen Tomac a deschis negocierile politice pentru formarea unei majorități parlamentare, însă s-a lovit de un zid de scepticism și a rămas fără garanții ferme de susținere din partea principalelor partide.

În ciuda reținerilor exprimate de liderii politici, Tomac și-a menținut neschimbat planul economic, promițând prudență bugetară, zero taxe și impozite noi pentru anul 2026 și atragerea integrală a fondurilor europene din PNRR, avansând totodată propunerea unui post de vicepremier dedicat digitalizării.

Poziția partidelor politice:

PNL: Președintele Ilie Bolojan a avertizat că un executiv fără o susținere politică explicită nu are valoare pentru România și nu va putea finaliza reformele necesare, urmând ca liberalii să decidă prin vot, la mijlocul săptămânii, dacă îi acordă sau nu încrederea lui Eugen Tomac.

USR: Dominic Fritz a exprimat rezerve puternice, arătând că un guvern tehnocrat dependent de girul PSD ar fi prea slab pentru a face reforme, și a subliniat că partidul său va stabili poziția finală după consultări interne, adăugând că o susținere corectă ar presupune o reprezentare politică a USR în cabinet.

PSD: Liderul Sorin Grindeanu a condiționat sprijinul de includerea propriilor propuneri de reformă în noul program de guvernare și a criticat dur abordarea liberalilor, declarând că trebuie depășită „logica de guvernare a lui Bolojan” și că nu se poate face opoziție și guvernare în același timp.

UDMR: Preşedintele formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat marți că nu are suficiente motive pentru ca formațiunea pe care o conduce de 15 ani să voteze Guvernul propus de Eugen Tomac. „În acest moment, pot să promit un singur lucru: că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un guvern”, a spus el.

Ciprian Ciucu îl acuză pe Eugen Tomac că protejează interesele social-democraților

Ciprian Ciucu l-a acuzat luni pe Eugen Tomac că negociază pe ascuns cu PSD și că protejează interesele social-democraților. Sunt tensiuni la cote maxime pe scena politică. Ciprian Ciucu (PNL) îl atacă dur pe premierul desemnat, Eugen Tomac, pe care îl acuză că a negociat în secret cu social-democrații.

Primarul general al Capitalei afirmă că noua listă de miniștri este „cusută cu ață alb-fosforescentă” și îi cere public lui Tomac o reacție corectă: „Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști”. Advertisement Într-o postare publicată luni seară pe Facebook, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a adresat un mesaj direct premierului desemnat Eugen Tomac, subliniind că actualul context ridică „semne de întrebare destul de mari”.

„Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi… Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, spune Ciucu.

„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac

O analiză jurnalistică publicată de Libertatea dezvăluie că structura tehnocrată a cabinetului propus de premierul desemnat Eugen Tomac ascunde, de fapt, o strategie de „guvernare prin proxy” a PSD, pe listă fiind inserați oameni legați direct de figuri de prim-plan ale social-democraților și ale aliaților lor istorici.

Cel mai flagrant exemplu este cel al sociologului Vladimir Ionaș, propus pentru portofoliul strategic și cu buget generos de la Ministerul Dezvoltării; cariera acestuia este strâns legată de zona de influență a PSD, începând ca protejat și consilier al fostului lider Viorel Hrebenciuc în perioada 2009-2015, urmând ca ulterior, în 2017, să fie și consilier al premierului de atunci, Sorin Grindeanu.

Această mișcare de culise vine în contextul în care partide precum USR, PNL și UDMR au fost reticente în a prelua responsabilități politice directe în noul executiv, oferind PSD oportunitatea de a-și impune indirect oameni-cheie la ministerele cu resurse financiare importante în schimbul susținerii parlamentare.