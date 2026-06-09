Cel mai important punct este al doilea, care conține măsurile sociale și se referă la românii cu venituri mici și medii. Printre altele, el conține scăderea TVA la alimente și medicamente, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie și eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu handicap.

Totodată, social-democrații au cerut ca de acum încolo să fie pus „stop austerității de tip Bolojan!”.

Cele 9 condiții principale sunt:

  1. Fără creșteri de taxe și fără taxe noi pentru populație și pentru micii antreprenori.
  2. Pachet anti-inflație pentru cetățenii cu venituri mici și medii:
    1. Scăderea TVA la alimente și la medicamente
    2. Coș anti-inflație pentru produsele de strictă necesitate: extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate.
    3. Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie
    4. Implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026
    5. Scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii.
    6. Eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități.
  3. Condiționarea ajutoarelor sociale de capacitatea de a munci. Cine poate, dar nu muncește, nu primește!
  4. Extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală.
  5. Extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare.
  6. Egalitate între stat și contribuabili. Dacă statul nu-și achită obligațiile către contribuabili plătește penalități sau datoriile statului se compensează cu cele ale contribuabililor. Statul plătește primul: achitarea facturilor către firmele care au muncit pentru stat.
  7. Reforma administrativă reală. Servicii mai eficiente, nu doar tăieri! Stimularea comasării comunelor mici, concomitent cu simplificarea și garantarea menținerii serviciilor publice pentru cetățeni.
  8. Interdicția cumulului pensiei cu salariul pentru speciali. Adoptarea legii.
  9. Reluarea stimulării economice. Producem în România, Investim în România. Implementarea Programului PSD și completarea lui cu măsurile refuzate de premierul demis: garanții de stat pentru investiții, credite subvenționate pentru fermieri, contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali, triplarea programului Rabla+

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică. Tomac are 10 zile să formeze un Guvern

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat cu nominalizarea lui Eugen Tomac premier pe 4 iunie. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

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