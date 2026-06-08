Lucrări majore la Lacul Herăstrău din Capitală au început pe 2 iunie, conform unui anunț al Primăriei București, procesul incluzând golirea lacului pentru consolidarea malurilor, o măsură necesară din cauza riscului de prăbușire.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Pe fundul lacului au fost găsite chiar și trotinete, scaune și telefoane mobile.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că acest proiect presupune curățarea cuvei lacului, eliminarea depunerilor și consolidarea malurilor.

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a declarat edilul.

Parcul Herăstrău, cel mai mare din București, nu a beneficiat de reamenajări majore în ultimele decenii. Infrastructura degradată, inclusiv malurile lacului, aleile și mobilierul urban, a fost frecvent criticată de bucureșteni. Primăria București a subliniat importanța intervenției pentru siguranța zonei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE