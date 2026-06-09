De la aeroport la centru pentru baterii electrice

Aeroportul Coventry din Marea Britanie își închide porțile definitiv joi, 11 iunie 2026, după 90 de ani de activitate. Decizia vine în contextul transformării amplasamentului într-un parc industrial dedicat energiei verzi, Greenpower Park, un proiect estimat la miliarde de lire sterline, potrivit The Mirror.

Zborurile comerciale au fost suspendate încă din 9 mai, marcând începutul tranziției de la un aeroport cu o istorie bogată la un hub industrial modern. „Aeroportul Coventry ne-a notificat oficial cu privire la planul său de a închide definitiv aeroportul începând cu 11 iunie 2026”, a confirmat un purtător de cuvânt al Autorității Aviației Civile (CAA).

Transformarea amplasamentului face parte dintr-o inițiativă guvernamentală ce vizează dezvoltarea Zonei de Investiții West Midlands, un proiect care promite să creeze peste 30.000 de locuri de muncă și să atragă investiții private de 5,5 miliarde de lire sterline. Noul parc va găzdui unități de producție și reciclare a bateriilor pentru vehicule electrice, un pas major în direcția sustenabilității, conform Autorității Combinate din West Midlands.

O istorie de aproape 90 de ani se încheie

Aeroportul, deschis în 1936 sub numele de Aerodromul Baginton, a jucat un rol crucial în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, funcționând ca bază RAF pentru avioane de vânătoare. În deceniile următoare, a fost folosit pentru transport de marfă, aviație generală și zboruri comerciale sporadice. În 1982, a fost locul unei vizite istorice a Papei Ioan Paul al II-lea, care a atras 350.000 de oameni.

De-a lungul timpului, aeroportul a fost martor la momente importante, inclusiv lansarea zborurilor internaționale de pachete turistice în anii 1980 și debutul zborurilor de pasageri cu reacție în 2004. Totuși, din 2008, nu au mai existat zboruri de pasageri, marcând o declin gradat al activității aeronautice.

Închiderea aeroportului a stârnit reacții diverse din partea comunității locale, mulți reflectând asupra impactului economic și social pe care această schimbare îl va avea. Cu toate acestea, proiectul Greenpower Park este văzut ca un simbol al progresului industrial în regiune.

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